Iz drugih medija: IVAN DEČAK, FRONTMEN GRUPE VATRA – Nastupamo, naporno radimo i jedva čekamo da iziđe naš 10. album

Prošlo je 17 vrhunskih “vatrenih” godina, a deseti je album pred vratima. Gotovo je sve rečeno o sjajnim virovitičkim rokerima, grupi Vatra. Ivan Dečak i njegova ekipa već niz godina oduševljavaju sjajnim zvukom, tekstom i nadasve spotovima, a nova glazbena priča Vatre tek dolazi, piše Glas Slavonije.

Iskoristili smo rijetke trenutke slobodnog vremena frontmena Vatre Dečaka da saznamo nešto novo, ali i da podsjetimo na nešto starije što je obilježilo Vatru.

U siječnju ste ostvarili sjajnu suradnju s Massimom na pjesmi “Nama se nikud ne žuri”, s kojom ste se vrlo brzo popeli na prvo mjesto HR TOP 40. Recite nam nešto o tome.

– Da, beskrajno smo sretni zbog svega toga. Max je odlično začinio pjesmu, dodao je točno ono što mi je zvonilo u glavi kada sam skladao pjesmu. Posvetio sam ju Anti Perkoviću, dobrom čovjeku, glazbeniku i novinaru koji nas je prerano napustio. Njegov odlazak šokirao me do te mjere da se pjesma jednostavno izlila, prolila, dogodila u trenu. Pisao sam ju iz ženskog rakursa, jer tako ostavlja jači dojam. Jednostavno je pjesma prizivala Massima i to se i dogodilo. Zahvaljujemo svima koji vrte nas novi singl, a još više publici koja se vrti u ritmu naše nove pjesme.

Nešto prije objavljen je singl “Sekvoje”, koji uz pjesmu s Massimom najavljuje novi, deseti album grupe Vatra.

– Upravo smo u studiju, gdje dovršavamo novi album. Radimo s Jurom i Pavlom iz Svadbasa. Pjesme “Sekvoje” i “Nama se nikud ne žuri” prvi su glasnici tog novog albuma, a bit će ih još prije nego što album objavimo. Naporno radimo i jedva čekamo da album iziđe.

Treba svakako spomenuti i prošlogodišnji album “Akustik u Lisinskom”, sjajan live uradak.

– Taj album ima posebno mjesto, zauvijek će nas podsjećati na to da treba sanjati i vjerovati u ostvarenje snova. Nekolicina istomišljenika, golobradih klinaca iz Virovitice, polako ali sigurno zakoračila je u hram glazbe, KD Vatroslav Lisinski. Kako to ne bismo zaboravili, zabilježili smo trenutak na našem prvom live albumu “Akustik u Lisinskom” i to je nešto čime se ponosimo.

Brojni nastupi su pred vama, među kojima i jedan veliki u Beogradu?

– Svaki je koncert velik na svoj način, 25. svibnja održat ćemo prvi samostalni koncert u Beogradu u prekrasnom Domu omladine, ali je i prije i nakon tog koncerta puno velikih koncerata ove godine ispred nas. Na Uskrs smo, 1. travnja, u Primoštenu, 28. travnja u Sv. Filip i Jakovu, 8. lipnja u Stubičkim Toplicama, 23. lipnja to su Bale, 7. srpnja Pirovac, 26. srpnja Šipovo, Z.E.T. Fest, 10. kolovoza smo u Rovinju na 3. rođendanu RFM-a, a nove datume objavit ćemo uskoro. U svakom slučaju, totalno radno.

Hoće li biti treće sezone showa “The Voice” i hoćete li ponovno biti mentor?

– Taj odgovor morate potražiti kod ljudi na HRT-u. Ako bude treće sezone i ako me pozovu, naravno da ću se odazvati, i to s guštom, jer to je moja dužnost i u tome uživam. (glas-slavonije.hr, foto: arhiva)