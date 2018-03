Otpuhujemo snijeg, led i minuse: Pred nama je osjetnije zatopljenje

Zakoračili smo u ožujak. Prvi klimatološki gledano proljetni mjesec. Inače u narodu ožujak se još naziva „ožujak luđak“. Mislim da s pravom možemo reći da ove godine ožujak pokazuje svoju prevrtljivost i opravdava naziv „ožujak luđak“.

Kada bi morao odgovoriti na pitanje „sa snijegom smo završili ove zimske sezone?“… Moj odgovor bi bio 80% zimskih napada ove zimske sezone smo odradili. Još 20% kratkotrajnih i slabih trzaja zime može se dogoditi do kraja ožujka, tijekom travnja ili svibnja.

Kako bilo, glavnina zime ove zimske sezone je iza nas. Do kraja tjedna očekujemo osjetniji porast temperature zraka. Naglo kopnjenje snijega i rast vodostaja rijeka. Do kraja tjedna očekujemo promjenljivo i pretežno oblačno vrijeme uz povremenu kišu.

Najveća vjerojatnost za kišu je tijekom utorka, srijede, četvrtka te krajem nedjelje. Oborine neće biti obilne. Uglavnom će se raditi o slabim i mjestimičnim oborinama. Još će tijekom utorka postojati opasnost oborina koje se lede pri dodiru s predmetima i tlom.

Jutarnje temperature zraka očekujemo od -1°C tijekom utorka do 10°C tijekom nedjelje. Najviše dnevne vrijednosti temperature zraka očekujemo od 5°C tijekom utorka do 18°C ili koji stupanj više tijekom nedjelje. Tijekom jutra i večeri mjestimice je moguća sumaglica ili magla. Vjetar slab do umjeren. Od četvrtka očekujemo umjeren na udare umjereno jak do jak jugozapadni i južni vjetar. Osjetnije zatopljenje te umjereno jak do jak jugozapadni vjetar do kraja tjedna će postojeći snježni pokrivač otopiti. Samo u višim predjelima županije gdje trenutno ima više od 1 m snijega očekujemo zadržavanje postojećeg snježnog pokrivača.

Ljubitelji roštilja na otvorenom vikend pred nama iskoristite za otvaranje sezone. (www.icv.hr, Kristijan Paljar)