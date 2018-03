VIRKAS 2018. u Orahovici: Briljantne role Draška Zidara i Gorana Košija oduševile Orahovčane

Jedan od najboljih kazališnih susreta u Slavoniji i Baranji je svakako virovitički VIRKAS koji po svemu jedinstven i poseban, a pogotovo po činjenici da svake godine, svoje predstave donosi u gotovo svako mjesto Virovitičko-podravske županije. Orahovica je jedan od redovnih domaćina sjajnih rola na daskama u sklopu VIRKAS-a, a ove godine u višenamjenskoj dvorani prikazana je odlična predstava Vaclava Havela “Audijencija” u režiji Dražena Ferenčine, a koju su briljantno odigrali sjajni virovitički glumci Draško Zidar i Goran Koši.

-Ova predstava je nastala u jedno tamno vrijeme kulta ličnosti u Češkoj, koji je bio prisutan zapravo svuda, kako se kaže “iza željezne zavjese”, no međutim moram reći da se mi nismo pomaknuli dalje od te željezne zavjese pa se ovakvo ponašanje i danas kod nas može susresti. Dakle da li sam ja, kao upravitelj pivovare, dobio dovoljno od partije kojoj sam lojalan ili sam malo previše da svemu tome, a s druge strane oni koji nisu u partiji, da li je njihova žrtva prevelika za ono što dali ili nije. Mislim da je u cijelom ovom tekstu Havel aktualniji više nego ikad, govori točno o problemima koji nas sve danas tište i svima nam se pojavljuju u istom svjetlu, a to je da li je slobodna misao dovoljno slobodna i da li je ona koja nije slobodna dovoljno plaćena da bi bila slobodna. Presretan sam ako smo danas uspjeli zabaviti prepoznatljivo prepunu orahovačku dvoranu i moram reći da me dolazak ovdje uvijek oduševi jer je vidljivo da je Orahovica sredina koja zna prepoznati kazalište. – rekao je Draško Zidar.

Goran Koši ponovno je oduševio prepunu orahovačku višenamjensku dvoranu svojom rolom te priznao kako jako voli doći u Orahovicu:

-Publika je bila sjajna, obostrana ljubav nas glumaca i Orahovčana se nastavila i zaista volimo doći ovdje igrati. Važnost ove predstave je da je aktualna u sva vremena, svi se u njoj mogu prepoznati i moram priznati da ju baš volimo igrati. – kaže Koši te nastavlja u tonu ovih sjajnih virovitičkih kazališnih susreta koji zbližavaju ljude i kazalište:

-Kada jedno kazalište pripremi 30-ak predstava koje posjeti preko 10 tisuću ljudi to govori puno. To jedna sjajna priča koja traje dugi niz godina i posebno smo glumci sretni što možemo putem VIRKAS-a doći i svako mjesto naše županije posebno u današnje vrijeme koje baš ne pogoduje kazalištu, a kazalište je jedinstvena prilika za jedno mentalno čišćenje, opuštanje i poticanje na razmišljanje, gdje smo, tko smo i kamo idemo. – zaključio je Goran Koši. Virovitičko kazalište još je jednom pokazalo pravi smisao kazališta, doveo vrhunske glumce u manje sredine i VIRKAS definitivno zaslužuje najviše mjesto na hrvatskoj kazališnoj sceni.

