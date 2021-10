Priopćenje GO HDZ-a Slatina vezano uz aktualno stanje i vlast u gradu: “Ljudi moji je li ovo moguće?!”

Gradski odbor HDZ-a grada Slatine poslao je priopćenje za medije u kojemu komentiraju aktualno stanje i vlast u gradu. Priopćenje prenosimo u cijelosti:

“Od lokalnih izbora prošlo je više od 4 (četiri) mjeseca. Kaže se da treba proći 100 dana kako bi se mogao komentirati rad nekoga i nakon kojih bi se trebale vidjeti neke promjene. Na žalost, u našem Gradu promjena nema! A pogotovo nema nikakvih promjena na bolje!

Sudeći prema naslovnicama lokalnih portala, u Slatini teče med i mlijeko. Uređuju se ulice, bojaju se ograde i stative, organiziraju se festivali, izlaze knjige…

A da je to samo “lažni sjaj“ može se vidjeti na sjednicama Gradskog vijeća.

Oni koji nisu slušali posljednju sjednicu Gradskog vijeća ostali su zakinuti za prave informacije o poslovanju Grada i gradskih tvrtki!

Predsjednik Gradskog vijeća i pročelnici iznose neistine „s pol snage“ ili “bez da trepnu”, pokušavaju zataškati neke ključne informacije, pozivaju na glasanje za pravno neutemeljene prijedloge, direktori i pročelnici dolaze na Sjednicu nepripremljeni, manipuliraju s nepotpunim podacima, ali zato direktori komunalnih društava imaju pripremljena poskupljenja cijena vode i usluge zbrinjavanja i odvoza otpada…I nikome ništa!

Iako su održane tek tri sjednice Gradskog vijeća, vrlo brzo se moglo vidjeti pravo lice gradonačelnika, njegovih pročelnika i onih koji ga podržavaju.

Već se na prvoj sjednici moglo zaključiti da je upravljanje Gradom u posljednje četiri godine bilo netransparentno, s „figom u džepu“, Odluke su se donosile jednostrano, a prema do sada viđenom, tako će se i nastaviti!

Druga sjednica Gradskog vijeća je imala samo dvije točke, koje smo podržali jer je to bilo nužno, ali i konstruktivno.

Eh, tad dolazi treća sjednica Gradskog vijeća na kojoj su do kraja počele padati maske! Ponovno bez nazočnosti gradonačelnika koji je, već uobičajeno, kada su na dnevnom redu “škakljive” teme-bolestan.

Na početku sjednice, u aktualnom satu, žustro se raspravljalo o problematici odvoza i zbrinjavanja otpada. Mogli smo čuti kako SLATINA KOM d.o.o. netransparentno kažnjava građane za nepravilno odlaganje otpada i tražili smo da se stane sa protuustavnim naplatama na štetu građana na temelju „procjene“ djelatnika SLATINA KOM-a! Ukazali smo da je ovo tema u koju treba uključiti i građane, te smo zatražili tematsku sjednicu Gradskog vijeća s pravom pristupa javnosti.

Kasnije, tijekom sjednice, prilikom usvajanja rezultata poslovanja za 2020. godinu, direktori SLATINA KOM-a i KOMRAD-a su priznali da će cijene vode i odvoza otpada još rasti, iako su već i sada cijene komunalija u Slatini veće od prosjeka RH, pa i od cijena istoga u velikim gradovima! Od onih koji su nekada na sav glas vikali da im je samo interes slatinčana na prvom mjestu, a ne da zasjednu u fotelje, sada kada su na funkcijama od njih ni traga ni glasa! Ni reagiranja, ni priopćenja, ni objava na Facebook stranicama…

Jedna od tema zadnje sjednice bio je i prijedlog povećanja koeficijenta za izračun plaće ravnatelja/ravnateljice GRAS-a kao ključne ustanove za razvoj grada, a kako bi se konačno moglo zaposliti ravnatelja, budući da visinu plaće navode kao jedini razlog što još uvijek Gradska razvojna agencija Slatine nema ravnatelja!

Pri tome je Predsjednik Gradskog vijeća Damir Jakšić, svjesno rekao neistinu da je prijedlog donesen u dogovoru s koalicijskim partnerima što je vijećnica Fokusa odmah negirala! Nakon toga je on ipak objasnio da su se samo on i gradonačelnik tako dogovorili te da se ispričava što je rekao drugačije!?!? Odnosno, ispričava se što je lagao! Ostali smo zatečeni ili što bi rekao jedan sportski komentator: “Ljudi moji je li to moguće?“

Predsjednik se ispričao i odmah nas pozvao da glasamo kao da se ništa nije dogodilo, a zapravo nam je pokazao na što su sve spremni, kako oni zapravo upravljaju Gradom, te da možemo očekivati još puno pokušaja ne samo zataškavanja pravih informacija, već i namjernog i svjesnog laganja građanima.

Pod istom tom točkom, utvrdili smo da je Upravnom vijeću GRAS-a istekao mandat još u lipnju 2021. godine!

Nakon toga, svaka je rasprava o ravnatelju GRAS-a pravno neutemeljena i nema pravnih pretpostavki! Predsjedniku Gradskog vijeća nije preostalo ništa drugo nego i tu točku skinuti s dnevnog reda dok se ne imenuje novo Upravno vijeće i stvore sve pretpostavke za raspisivanje novog natječaja za ravnatelja GRAS-a.

Prijedlog naših vijećnika je bio da se za donošenje prijedloga koeficijenata ravnateljima ustanova u vlasništvu Grada i direktorima gradskih tvrtki utvrde kriteriji na temelju složenosti posla. Uz to, zatražili smo da se pripremi pregled svih koeficijenata zaposlenih u Gradskoj upravi kao i u ustanovama i tvrtkama kojima je Grad osnivač. Jedino bi tako mogli biti transparentni i jedino tako bi naši sugrađani mogli znali tko i što radi i koliko je plaćen za svoj rad!

Jedna od najvažnijih točaka dnevnog reda bilo je razmatranje i usvajanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Slatine za 2020. godinu. Nakon konstruktivne rasprave pročelnik Krunoslav Šarabok priznao je da u informaciju o proračunu nisu uvršteni podaci o izdanim Jamstvima Grada, priznajući i da je to bila njihova zakonska obveza!!!

Zbog toga i drugih netransparentnih elemenata, vijećnici HDZ-a i HSLS-a i vijećnice SDP-a su bili suzdržani na tu točku, te Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Slatine za 2020. godinu nije usvojen! Posljedično nije se moglo glasati ni za sljedeće dvije točke dnevnog reda tj. o Odluci o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Slatine za 2020. i Polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Slatine za 2021.

Znate li da uopće nije bilo niti jednog Rebalansa Proračuna za 2021.godinu?!?!? Iskreno se veselimo toj točki Dnevnog reda koja je već davno trebala biti u materijalima za sjednice Gradskog vijeća!

Na kraju je pročelnik Stručne službe grada Slatine Krunoslav Šarabok, a koji je ujedno i direktor tvrtke (u vlasništvu Grada Slatine) Slatina plus, na iznenađenje vijećnika Domovinskog pokreta, SDP-a i Fokusa koji podržavaju gradonačelnika, ali i u izravnom prijenosu na lokalnoj radiopostaji, PRIZNAO I POTVRDIO da je Grad Slatina izdao jamstva tj. Zadužnice tvrtki RI-PETROL d.o.o., a što su do sada negirali!

Na tu činjenicu smo i ukazivali tijekom predizborne kampanje, za što su oni cijelo vrijeme govorili da nije istina! Da, to je ono za Studentski kampus! Samim time je pročelnik priznao da su počinili kazneno djelo zlouporabe položaja i ovlasti! I opet nikome ništa!?

Ukratko, da Vas podsjetimo, 22. travnja 2020. godine, bez suglasnosti Gradskog vijeća Grada Slatine, gradonačelnik i pročelnik, su potpisali Ugovor o zakupu poslovnog prostora između tvrtke RI-PETROL d.o.o. iz Rijeke i Dodatak kojim su se obvezali izdati, a Grad Slatina supotpisati bjanko zadužnicu na iznos od 500.000 kuna. Tog istoga dana, Denis Ostrošić dao je i potpisao dvije zadužnice u iznosu od 500.000 kuna, a koje je supotpisao direktor društva SLATINA PLUS d.o.o. Krunoslav Šarabok iako ni za to nije imao suglasnost Gradskog vijeća Grada Slatine. Navedenim činom su prekršili Zakon i svjesno obmanuli javnost i Gradsko vijeće grada Slatine kako bi prikazali da Grad Slatina nije izdao instrumente osiguranja tvrtki RI-PETROL d.o.o.

Dakle, da se ne zaboravi, obvezali su Grad Slatinu na sljedećih 20 (dvadeset) godina da će plaćati najam u mjesečnom iznosu od 220.000,00 kuna, što je na godišnjoj razini 2.640.000,00 kuna (više od dva i pol milijuna kuna najma godišnje) odnosno sveukupno za 20 godina 52.800.000,00 kuna!!!

Uz najam, Grad Slatina će sljedećih 20 godina snositi sve režijske troškove, troškove održavanja, popravaka i svega ostalog, a nakon isteka najma zakupljeni prostor ostaje u vlasništvu tvrtke RI-PETROL d.o.o. iz Rijeke!!!

Još jednom su pokazali svoje skrivene namjere pogodovanja privatnom poduzetniku! Zapitajmo se zašto? U čijem je to JOŠ interesu! Za vrijeme kampanje su govorili da je taj kampus nužan za provođenje nastave! Svjedoci smo da se nastava sada održava u EPI centru Sequoia, kako smo mi od samog početka i predlagali! Ali, o tome ćemo još pisati nekom skorom prilikom!

Ono što nas sada dodatno plaši, a što smo također mogli čuti, je da Strategije razvoja Grada Slatine za buduće razdoblje NEMA! Pročelnik Upravnog odjela za razvoj grada Slatine Marin Kokorić je rekao da nismo još u obvezi?!?!?

Dakle, ako ne moramo i nismo u obvezi ne moramo ništa ni raditi! Zar se Strategija ne bi trebala raditi zbog samog razvoja Grada, u skladu s programima Europske unije kako bi se pripremili projekti koji će se moći financirati bespovratnim sredstvima, a ne radi obveze, pročelniče!? Bez izrađene Strategije, nema ni prijave! A ni prijava Projekata nije u obvezi! Ali se podrazumijeva da bi oni koji su zaposlenici Gradske uprave trebali raditi na projektima za razvoj Grada i prigradskih naselja!

Izostaje Strategija kao što je izostao i njihov program u predizbornoj kampanji!

Bez vizije za bolji grad! Radi bolje Slatine! Bolje Slatine izgleda samo nekima! Na žalost….

I na kraju, na linku: https://www.izbori.hr/lokalni2021/financ/1/ možete nakon odabira županije, grada i izbora za gradonačelnika vidjeti koliko je tko potrošio u kampanji pa sami procijenite, ako se sjećate svih promidžbenih materijala i svih aktivnosti, da li su svi kandidati bili transparenti i iskreni, a Rebalans će vjerojatno pokazati tko je platio veliku većinu svih radio emisija, plakata, letaka, obilazaka na terenu, hrane i pića na terenu… Na žalost, platili smo to svi mi, građani Slatine i prigradskih naselja!

Drage moje, dragi moji…

Mi ćemo Vas svakako i dalje istinito i transparentno informirati o svemu jer jedino tako možemo naprijed!

Živjeli!!!”

(GO HDZ Slatina, foto: D. Fišli)