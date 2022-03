2. ŽNL ISTOK Tri zgoditka Darija Graceka u pobjedi Dinama protiv Krčevine: Stipo Kolar i Marijan Velić ”srušili” Standard, Mladost iz Bakića došla do prvog boda

Vodeća momčad 2. ŽNL Istok, Zrinski iz Nove Bukovice, pobjednički je ušla u proljetni dio sezone. Jedina subotnja utakmica, koja je odigrana u Ćeralijama, otišla je na stranu gostiju sa sigurnih 0:4. Prvih 45 minuta završilo je bez pogodaka, no već je u 53. prednost Zrinskom donio Dražen Huber. Sedam minuta kasnije Božo Rivić postiže zgoditak za 0:2, Matej Jukić unio je mirnoću u susret u 68. minuti, dok je konačnih 0:4 postavio Leonardo Marinković dvije minute prije kraja. Dodajmo kako su Ćeralije mogle doći u prednost u 15. minuti, no nisu uspjeli realizirati kazneni udarac.

Do nova tri boda došao je i drugoplasirani DOŠK koji je na svom terenu s 4:2 slavio protiv Standarda iz Nove Šarovke. U ovom zanimljivom susretu gosti su došli do prednosti nakon 17 minuta preko Antonija Marinkovića, no DOŠK je s dva brza zgoditka, u 32. i 33. minuti, došao do prednosti. Strijelci su bili Stipo Kolar i Marijan Velić, no na odmor se ipak otišlo u egalu. Toni Hrgetić realizirao je kazneni udarac u 38. minuti za 2:2 nakon prvog dijela. Tek što se krenulo s centra domaći sastav dolazi do novog vodstva nakon novog kaznenog udarca. Siguran realizator bio je Stipo Kolar, dok je konačan rezultat postavljen 20-tak minuta kasnije. Strijelac za 4:2 po drugi put na ovom susretu bio je Marijan Velić. Gosti su minutu prije posljednjeg pogotka ostali s igračem manje budući da je teren zbog crvenog kartona morao napustiti Alen Mihalić.

Uvjerljivu pobjedu ostvario je i josipovački Dinamo koji je gostovao u Čađavačkom Lugu kod Krčevine. Na prvi zgoditak čekalo se 29 minuta, a tada je domaćeg vratara matirao Milenko Beneš. Za 0:2 prije odlaska na predah pobrinuo se Darijo Gracek, Marin Ivček pogodio je za 0:3, dok je Gracek postigao četvrti i peti pogodak svoje momčadi kompletiravši tako “hat-trick”. Konačnih 1:5 postavio je Toni Cigrovski šest minuta prije kraja.

Do prvog ovosezonskog boda došla je bačićka Mladost koja je na domaćem terenu remizirala s Munjom iz Velikog Rastovca. Nikola Carević doveo je Mladost u vodstvo već u sedmoj minuti, a konačnih 1:1 postavio je Danijel Bosak u 42. minuti utakmice.

Istim rezultatom završio je i susret u Grabiću gdje je istoimena domaća momčad remizirala s Mladosti 1930. iz Čađavice. Gosti su poveli zgoditkom Andreja Rešetara u 27. minuti, dok je bod domaćinu osigurao Mihael Tomašević 20 minuta prije kraja.

Zrinski je i dalje ostao vodeća momčad 2. ŽNL Istok s 27 osvojenih bodova, dva manje ima drugoplasirani DOŠK, dok je na trećem mjestu Dinamo s 20 bodova. Posljednje mjesto i dalje drži Mladost iz Bakića s jednim osvojenim bodom.

(www.icv.hr, mra, foto: ilustracija)