POZDRAV LJETU U Park šumi Jankovac održan tradicionalni koncert ”Na livadi na Jankovcu”

Spoj tamburice, žubora bistrog papučkog potoka i jeke slapa Skakavca i pratećih ptičjih vokala je nešto što se mora čuti, osjetiti i doživjeti. Naime, u Park šumi Jankovac, u organizaciji Turističke zajednice općine Čačinci, Parka Prirode Papuk i Planinarskog doma Jankovac te pod pokroviteljstvom Općine Čačinci, održan je tradicionalni koncert ”Na livadi na Jankovcu” pod radnim nazivom Pozdrav ljetu.

Drugu godinu za redom na ovom je koncertu gostovao maestralni Tamburaški orkestar Osnovne glazbene škole ”Kontesa Dora” i Tamburaškog društva ”Dora Pejačević” Našice. Ovaj vrhunski orkestar izveo je na tamburama sve, klasičnu, rock, glazbu iz filmova i crtanih filmova, jednostavno pokazao kako tambura uistinu može sve, a u dječjim rukama je pravo božanstvo.

Poseban štih dali su solisti, Ivan Novaković svirajući violinu, Mario Huj svirajući električnu i akustičnu gitaru te pokazavši svoj vrhunski vokal, profesorica Kristina Brkić sjajnim vokalnim izvedbama u solo i dionicama u duetu s kćerkom Donatom te Mariom Hujem, zatim fenomenalna vokalistica Helena Dadić pa Hana Knežević i Barbara Bumba na klaviru, mlada vrhunska vokalistica i tamburašica Petra Antolović te nevjerojatni 10-godišnji bubnjar Josip Komloši, a sve pod dirigentskom palicom maestra Deana Koprija.

– Ono što me posebno veseli je da ovaj program nismo tri tjedan dotakli, imali smo puno nastupa i jednostavno nismo stigli, a ovi mladi glazbenici su ga izveli odlično i svaka im čast. Ovdje se jako dobro osjećamo, obožavamo ovdje nastupati i jedva čekamo novo gostovanje, prepuni smo emocija. Posebno je lijepo raditi slušati što sve mogu ova djeca, ali mi smo zapravo jedna zanimljiva ekipa koju čine polaznici Osnovne glazbene škole, ali isto tako i tamburaškog društva kojeg čine bivši učenici Glazbene škole tako da imamo djecu od deset godina do ljudi koji završavaju fakultete i još uvijek žele svirati s ovim orkestrom i mislim da je to pravi put i da se to čuje i osjeti – rekao je Dean Kopri koji je u sklopu koncerta dirigirao, svirao klavir pa i zapjevao.

Koncert na Livadi na Jankovcu krenuo je iz glave i srca vrhunske kompozitorice i glazbenice Andreje Gribl koja je i ovoga puta bila dio ove lijepe jankovačke priče.

– Što reći, presretna sam sam što je tradicija ovog koncerta nastavljena i što je svake godine tu, a moram pohvaliti ove dosita nevjerojatne glazbenike koji su još pokazali koliko su kvalitetni i dobri, a opet posebno to zvuči na jankovačkoj livadi. Imam i neke nove planove za ovaj koncert, no za sada neka to ostane iznenađenje – rekla je Gribl.

Ovaj koncert spustio je zastor na ovogodišnje obilježavanje Dana općine Čačinci.

– Ovo je bio najljepši mogući završetak ovogodišnjih Dana općine Čačinci i zaista čestitam organizatorima, ali prije svega izvođačima jer upriličili su nam nešto nevjerojatno, čarobno i predivni i veselim su već iduće godine novom susretu s njima na našem prelijepom Jankovcu – zaključio je Jurenac.

