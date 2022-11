Slatinska obrtnica Natalija Lukačević dobitnica priznanja Hrvatske obrtničke komore za izniman doprinos razvoju obrtništva i promicanju ugostiteljske i turističke struke

U Dubrovniku je održan 34. Kongres ugostitelja i turističkih djelatnika Hrvatske obrtničke komore.

Ovom tradicionalno najbrojnijem stručnom skupu ugostitelja i turističkih djelatnika u organizaciji Hrvatske obrtničke komore čiji je domaćin bila Obrtnička komora Dubrovačko-neretvanske županije, pokrovitelj Ministarstvo turizma i sporta Republike Hrvatske, a partner Hrvatska turistička zajednica, među brojnim gostima i uzvanicima nazočio je i predsjednik Obrtničke komore Virovitičko-podravske županije Stjepan Kenjerić.

Tom je prigodom imao čast primiti nagradu u ime članice Udruženja obrtnika Slatina Natalije Lukačević koja je nagrađena priznanjem Hrvatske obrtničke komore za izniman doprinos razvoju obrtništva i promicanju ugostiteljske i turističke struke.

Natalija Lukačević potječe iz poduzetničke obitelji koja se bavi ugostiteljstvom, trgovinom i zlatarskim obrtom. Vlasnica je Caffe bara Gold koji je u početku, od 1993. godine vodila s majkom Mirjanom, a od 2006. godine vodi ga samostalno. Naziv Gold izabran je kako bi istaknula renome zlatarske obitelji, s obzirom na to da je otac Josip Perković jedan od najstarijih aktivnih zlatara u Hrvatskoj, a i sama je položila majstorski ispit za to zanimanje. Članica je ceha ugostiteljskog obrta Udruženja obrtnika Slatina duži niz godina, a posljednja dva mandata i članica Skupštine i Upravnog odbora Udruženja. Također je i članica komisije za provođenje majstorskog ispita u zanimanju zlatar pri Područnoj obrtničkoj komori Virovitičko-podravske županije, s obzirom na to da u svom obrtu ima registriranu djelatnost proizvodnje i prodaje nakita.

Natalija i suprug joj Darko ponosni su roditelji dvije studentice koje su odrasle u ugodnom i veselom okruženju obiteljskog zajedništva kroz razvoj njihovog obrta koji je na ovim prostorima poznat i kao dobri duh Slatine budući da je brojnim donacijama pomogao mlade u svijetu sporta, ali i drugim poljima lokalne zajednice.

Osim svečane dodjele priznanja ugostiteljima Kongres je ponudio niz sadržaja te su sudionici imali prigodu kroz panel rasprave, te edukativne i tematske radionice iznijeti i raspraviti problematiku ovoga sektora s ciljem poboljšanja poslovanja ugostitelja zastupljenih kroz rad Ceha ugostitelja i turističkih djelatnika HOK-a. Isto tako kroz razne prezentacije bila je to prigoda za razmjenu iskustava među brojnim ugostiteljima iz cijele zemlje, ali i predstavljanje raznih proizvoda i usluga vezanih uz ugostiteljstvo.

(Mihaela Feldi, Udruženje obrtnika Slatina, foto: Radio Slatina)