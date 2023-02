U Dječjem vrtiću “Lipa” Čađavica održano predavanje doktora Ivana Andraševića o pružanju prve pomoći

U Dječjem vrtiću “Lipa” Čađavica u Čađavici održano je stručno predavanje liječnika Ivana Andraševića, djelatnika Zavoda za hitnu medicinu, o pružanju prve pomoći djeci i odraslima prilikom raznih ozljeda. Predavanje je održano za sve odgojitelje matičnog i područnih vrtića.

Obzirom da su djelatnici iskazali interes za ovakvim predavanjem, doktor Andrašević podsjetio ih je na neke radnje koje mogu učiniti u izravnom kontaktu s ozlijeđenim osobama prije dolaska hitne pomoći.

– Na odgojiteljima je jako velika odgovornost u radu s djecom, stoga taj posao zahtjeva razne vještine kojima odgojitelji mogu utjecati na rast, razvoj, njegu, skrb i brigu o djeci, a isto tako i na one vještine koje mogu djeci spasiti život, ako dođe do nekih oboljenja, ozljeda ili udaraca. Djeca su nepredvidiva i svaki je trenutak opasan. Najčešće ozlijede su posjekotine, uganuća, masnice, ubodi insekata, opekline, a može doći i do gušenja hranom, alergijskih reakcija, epileptičnih napada, stoga je doktor Andrašević dao odgovore na sve potencijalne ozlijede i savjetovao kako djeci pristupiti u tim situacijama. Zaista mu hvala na vremenu i trudu koje je uložio u obuku naših odgojitelja, jer ipak je “bolje znati nego trebati”- rekla je ravnateljica vrtića Ana Krmpotić.

