U Dječjem vrtiću ”Lipa” u Čađavici održana javna tribina ”Kako biti roditelj za 5”

Prošle subote je u prostorijama Dječjeg vrtića “Lipa” Čađavica u Čađavici održana javna tribina pod nazivom “Kako biti roditelj za 5”, profesorice Sonje Vrban iz Centra izvrsnosti kompetencija, koja je predstavila podatke koji ukazuju na potrebu poticanja aktivnosti u svrhu očuvanja mentalnog zdravlja djece i roditelja.

Ovisno o individualnim karakteristikama djece, genetskim predispozicijama, uvjetima odrastanja, okolini u kojoj se razvijaju, ali i različitim događajima kojima svjedoče kod djece, pa i odraslih, javlja se mogućnost da razviju neki problem mentalnog zdravlja.

– Često se u posljednje vrijeme susrećemo s problematikom narušenog mentalnog zdravlja djece i mladih, ali još uvijek je to potisnuta tema kojoj se ne pridaje velika važnost. Profesorica Vrban svojim nas je izlaganjem ostavila bez teksta, iznoseći podatke istraživanja koja je provela i ukazujući na činjenice koje mogu narušiti mentalno zdravlje ljudi, posebice djece. Pred odgojiteljima i roditeljima veliki je izazov u odgoju djece, no profesorica Vrban nam je svojim savjetima sugerirala kako to što bolje učiniti, a rezultati zajedničkog ulaganja odrazit će se na sretnije odrastanje djece i formiranje snažnih odraslih osoba. Profesorici Vrban neizmjerna hvala za to. Zaista je stručnjak koji svijet gleda drugačijim očima. Naša suradnja ovdje ne staje, ona tek započinje- rekla je Ana Krmpotić, ravnateljica vrtića.

Ovoj suradnji vrtića i Centra izvrsnosti kompetencija punu je podršku dala i Općina Čađavica koja kroz dostupnost informiranja, educiranja i savjetovanja od strane stručnih timova, mladim obiteljima, koje žive u ruralnim područjima, nastoji omogućiti kvalitetne sadržaje koji će dugoročno utjecati na kvalitetu života zajednice.

– Bez obzira što smo mala sredina, i naša djeca zaslužuju uvjete odrastanja kao i djeca u velikim gradovima. Otvorenje vrtića u Čađavici bila je prva stepenica ka tome, a sada želimo koračati dalje. Profesorica Vrban rođena je Čađavčanka, što ovu priču čini još zanimljivijom. Hvala joj u ime Općine Čađavica na njenoj stručnosti i zasigurno mogu reći će Općina i dalje davati podršku u svakom profesionalnom razvoju – zaključio je načelnik Općine Čađavica Mirko Rončević.

Prema riječima Jasne Horvat, koordinatorice ove aktivnosti u ime Centra izvrsnosti kompetencija, znatan utjecaj na očuvanje mentalnog zdravlja obitelji i djece imaju brojni čimbenici, od kojih je za izdvojiti osnaživanja roditelja, zajedništvo obitelji i podrška zajednice u koju je obitelj uključena. Koliko je zajednica spremna uključiti se i pomoći u poticanju kvalitetnijeg života mladih obitelji u ruralnim područjima, vidjelo se kroz podršku koja je pružena odmah na početku pokretanja inicijative.

Posebne zahvale su upućene Posjetiteljskom centru Dravska priča iz Noskovaca, Geo-info centru Voćin, Zavičajnom muzeju Slatina, Velikom muzeju malih vlakova iz Virovitice na donaciji obiteljskih ulaznica za ulazak u njihove ustanove, koje daju mogućnost druženja i stjecanja novih iskustava na obostrano zadovoljstvo.

– Srce djeteta tako je čisto da će bez problema oprostiti svima onima koji im nešto loše učine. No, mozak je taj koji pamti, a proživljene traume često ostavljaju trag na socio-emocionalnom razvoju djeteta, zato pazimo kakav trag ostavljamo – ovom porukom javnu tribinu zaključila je profesorica Vrban.

