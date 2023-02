U tijeku sastavljanje nove skele: Završetak se očekuje sredinom ožujka

U ponedjeljak je započelo montiranje nove skele “Križnica” koja polako poprima svoj konačan oblik. Nova skela uvelike će poboljšati i osigurati sigurniji promet između Pitomače i njezinog naselja Križnice.

– Nova skela na prijelazu prema naselju Križnica biti će kompletno napravljena od čelika, nešto većih dimenzija od postojeće radi povećanja nosivosti sa sadašnjih 20 na 30 tona. Sadašnja skela je iz 1975. godine, pa će samim time nova skela biti stabilnija, čvršća i sigurnija – kaže nam direktor Komunalnog Pitomača Zdravko Paša.

Nova skela, osim što će biti sigurnija za prometovanje i veća od postojeće, također će moći primiti i veći broj vozila i putnika.

– U odnosu na sadašnju, moći će u jednom prijevozu prevesti 2 do 3 vozila više. Sada na skelu stane 6 do 7 vozila, a na novu će moći 8 do 10 vozila. Također, dozvoljeni broj putnika na sadašnjoj je 20, a na novoj će biti 50 – ističe Z. Paša te dodaje kako se plovni red skele neće mijenjati, odnosno i dalje će voziti svaki puni sat, svaki dan, tijekom cijele godine za vrijeme dnevne vidljivosti i povoljnog vodostaja.

Završetak montiranja nove skele predviđa se za 15. ožujak i skela bi tada trebala biti puštena u funkciju. Vrijednost ove investicije iznosi 906.438,96 eura (6.830.250 kuna), a financirana sredstvima iz Nacionalnog program otpornosti i oporavka. Nositelj projekta je Općina Pitomača.

(www.icv.hr, ib; foto: I. Barčan, D. Tkalčec)