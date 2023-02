Zbor mještana u Donjoj Pištani: Uz obnovu društvenog doma, orahovačko prigradsko naselje dobit će novo autobusno stajalište i pješačku stazu

U društvenom domu u Donjoj Pištani održan je Zbor mještana u organizaciji Mjesnog odbora tog orahovačkog prigradskog naselja, a s aktualnim temama nužnim za normalan život mještana. Zboru je nazočio i gradonačelnik Orahovice Saša Rister.

Predsjednik MO Donja Pištana Milorad Dević pojasnio je detalje oko planova Odbora te želje mještana, a naglasak je bio na autobusnom stajalištu.

-Prvi i osnovni problem u mjestu je autobusno stajalište. Naime, naše mjesto je dosta dugačko, a kako mi kažemo u gornjem i donjem kraju imamo dosta djece, a samo jedno autobusno stajalište, ovdje u donjem kraju pokraj društvenog doma. To rezultira da djeca iz tog gornjeg kraja moraju pješice 1,5 do 2 kilometra do autobusnog stajališta, često i po mraku, a nemamo niti pješačku stazu. Stoga su mještani krenuli s inicijativom da se napravi novo autobusno stajalište u gornjem kraju po uzoru na mjesto Duzluk, a sve zbog sigurnosti djece, što smo mi kao Mjesni odbor potpuno podržali i dali svoj doprinos – rekao je Dević.

Gradonačelnik Saša Rister rekao je kako su sredstva za autobusno stajalište osigurana u gradskom proračunu za 2023. godinu.

-Projekt autobusnog stajališta u vašem mjestu je pred realizacijom. U dogovoru s MUP-om i Županijskom upravom za ceste pronašli smo lokaciju, a sredstva smo osigurali u gradskom proračunu za ovu godinu. Sv ide prema planu i ja očekujem da će gradnja ovog stajališta uskoro krenuti. Preostaje nam samo da svi zajedno dogovorimo s orahovačkom osnovnom školom i autoprijevoznikom da dolazi po djecu na oba stajališta, dakle u gornjem i donjem dijelu mjesta, ako je to naravno moguće – rekao je Rister.

U nastavku se razgovaralo o drugim važnim zahvatima na području Donje Pištane poput izgradnje pješačke staze koja bi povezala to prigradsko naselje s gradom Orahovicom te uređenje društvenog doma.

-Što se tiče društvenog doma, to smo već isprojektirali, pripremne radnje su završene i čekamo odgovarajuće natječaje, a za stazu smo trenutno u fazi projektiranja. Oba projekta očekujemo da će biti uspješno riješena u najkraćem mogućem roku. Ono što je najvažnije, uvijek rado poslušamo prijedloge mještana i sve što možemo i napravimo – zaključio je Rister.

(www.icv.hr, vg)