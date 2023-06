KINO SLATINA Ovog vikenda pogledajte čak četiri nove projekcije: Doznajte raspored

Kino Slatina i ovog vikenda donosi odlične naslove!

Program velike dvorane:

SPIDER-MAN: PUTOVANJE KROZ SPIDER SVIJET – SINK

– animirani, avantura, akcija

Petak, 9.6. u 18 sati

Subota, 10.6. u 18 sati

Nedjelja, 11.6. u 18 sati

Miles Morales vraća se za sljedeće poglavlje Oscarom nagrađivane Spider-svijet sage. Nakon ponovnog ujedinjenja s Gwen Stacy, Brooklynov prijateljski nastrojeni Spider-Man iz susjedstva katapultira se preko Multiverzuma, gdje susreće tim Spider-ljudi zaduženih za zaštitu njegovog postojanja. Ali kada se heroji sukobe oko toga kako se nositi s novom prijetnjom, Miles se nađe suprotstavljen drugim Spiderima i mora redefinirati što znači biti heroj kako bi mogao spasiti ljude koje najviše voli.

Cijena ulaznice: 3,50 eura

SISU

– akcija, ratni

Petak, 9.6. u 21 sat

Subota, 10.6. u 21 sat

Nedjelja, 11.6. u 21 sat

Kada mu nacisti ukradu zlato ubrzo shvaćaju da nije riječ o običnom rudaru. Iako ne postoji doslovni prijevod finske riječi “sisu”, ovaj bivši komandos će utjeloviti što sisu predstavlja: suludu hrabrost i odlučnost u suočavanju s naizgled nemogućim izazovom. I bez obzira na prepreke koje nacisti stavljaju pred njega, on će ići do kraja kako bi vratio svoje zlato – čak i ako to znači ubijanje svakog nacista koji mu se nađe na putu.

Cijena ulaznice: 4 eura



Program art dvorane:

TRANSFORMERS: USPON ZVIJERI

– avantura, akcija, znanstvena fantastika

Petak, 9.6. u 19 sati

Subota, 10.6. u 19 sati

Nedjelja, 11.6. u 19 sati

Transformers: Uspon zvijeri povratak je akcijskom spektaklu uz nove Autobote i brojne glumačke zvijezde. Franšiza koja je oduševljavala gledatelje diljem svijeta iznova vodi u nezaboravnu pustolovinu, ovoga puta s radnjom u 90-im godinama i novom vrstom Transformera, Maximalima, koji ulaze u postojeću bitku između Autobota i Decepticona.

Cijena ulaznice: 4 eura

BOOGEYMAN

– horor

Petak, 9.6. u 21:30 sati

Subota, 10.6. u 21:30 sati

Nedjelja, 11.6. 21:30 sati

Priča prati srednjoškolku Sadie i njezinu mlađu sestru Sawyer koje se oporavljaju od tragične smrti majke. Njihov otac radi kao terapeut i nastoji ne razmišljati o tragediji koja ih je zadesila. Kada se njegov očajni pacijent neočekivano pojavi u njihovom domu tražeći pomoć, za sobom ostavlja zastrašujući nadnaravni entitet koji radi plijen od obitelji i hrani se patnjom svojih žrtava. Sadie i Sawyer ubrzo shvate da ih opsjeda sadistička prisutnost u vlastitoj kući. Njih dvije borit će se da to dokažu ocu Willu bez čije pomoći bi moglo biti prekasno za spas.

Cijena ulaznice: 4 eura

(www.icv.hr, Kino Slatina)