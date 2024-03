Virovitički ribnjaci su zatvoreni: Evo na kojim se drugim lokacijama ribiči mogu okušati sa smuđem, štukom, somom

Tragom obavijesti da je do daljnjeg zabranjen pristup Virovitičkim ribnjacima zbog radova na projektu “Uređenje sliva Ođenice na području grada Virovitice”, brojni ribolovci postavili su pitanje gdje nastaviti pecati, odnosno baviti se sportskim ribolovom. Zatvaranje će najteže pasti članovima Športsko-ribolovnog kluba “Tvin” iz Virovitice koji je na ribnjacima “domaći”, no unatoč tome na raspolaganju su im druge lokacije na kojima mogu uživati u ribolovu na soma, grgeča, štuku…

Zamjenik predsjednika Zajednice športskih ribolovnih udruga Virovitice i predsjednik Športsko ribolovnog kluba “Tvin” iz Virovitice Zoran Šimić kaže da svi oni koji su izvadili godišnju ribičku dozvolu, ribolovne aktivnosti bez posebne naknade mogu obavljati na svim ribolovnim vodama zajednice koje su osposobljene za sportski ribolov. Podsjeća kako u njima, osim najzastupljenijih plemenitih riba: amura, šarana i linjaka, ima i grabežljivica poput smuđa, štuke, soma i grgeča. Osim toga, u svim jezerima je i izobilje bijele ribe: babuške, deverike, patuljastog somića, crvenperke, bijelice, bodorke, klena i sunčarke. Tim povodom obišli smo navedena mjesta.

Krenuli smo sa zapada, odnosno sa Retencije Zidina u Špišić Bukovici o kojoj brine ŠRD “Lendava” Špišić Bukovica. Radi se o umjetnom jezeru na retenciji “Zidine” u Špišić Bukovici veličine otprilike četiri hektara koje je bogato raznim vrstama ribe i koje je idealno za sportski ribolov. Vrijedni članovi društva odlično su uredili teren i svakodnevno o njemu vode i brigu. Na jezeru se često održavaju ribolovna natjecanja u lovu ribe udicom na plovak i šaranski ribolov. Jezero se nalazi nekih 12 kilometara od Virovitice, na izlasku iz Špišić Bukovice prema Kinkovu. Postoji oznaka uz cestu, a do jezera od glavne ceste vodi oko kilometar neasfaltirane, ali lako prohodne ceste.

Nakon Špišić Bukovice uputili smo se u općinu Gradina koja ima najviše ribolovnih voda u Zajednici. Put nas je prvo odveo u naselje Žlebina na istoimeno jezero o kojem brine tamošnji Športsko-ribolovni klub “Štuka”. Radi se o manjem jezeru koje je nekad imalo naziv “Majkovačko jezero” i bilo je jedno od najpopularnijih mjesta za lov štuke. Nekoliko godina to je jezero, ili ribnjak, palo u zaborav, no mlade snage športskih ribolovaca uredili su teren i sada je to sasvim druga slika i jezero je po svim propisima. Žlebine su naselje između Rušana i Novog Graca, nalaze se s lijeve strane ceste, a svima onima koji će prvi put biti tamo, savjet je da se provozaju ravno do kraja sela, potom skrenu desno i pokušaju se približiti nasipu iza kojeg je jezero. S obzirom da cesta do vode nije asfaltirana, a traju poljoprivredni radovi, pristup je otežan, no jezero nije daleko od ceste.

Jezero “Liman” u Detkovcu bila je naša iduća destinacija, a nalazi se na udaljenosti od oko kilometar od glavne ceste sjeverno od Detkovca. Radi se o jednoj od najvećih vodenih površina koja se proteže na oko 18 i pol hektara, a nekada je bilo i jedno od najboljih ribolovnih destinacija u regiji gdje se čak lovila i rijetka riba u našim vodama- pastrvski grgeč. Članovi ovog društva trude se da jezero i dalje bude popularno među ribolovcima, a priroda i prostranost terena jedan je od jačih atributa u ovoj priči pa će zasigurno izmamiti i virovitičke ribolovce i rekreativce.

Nešto istočnije u naselju Detkovac nalazi se i drugo jezero- “Neteča”, također jedno od većih jezera na kojemu se jedne godine održalo čak i državno prvenstvo u lovu ribe udicom na plovak. Put do jezera koje se nalazi oko stotinjak metara od glavne ceste nije asfaltiran, no laganom vožnjom uz jezero moći ćete doći do svoje pozicije, a ribolovnih mjesta na jezeru ima sasvim dovoljno za puno ribolovaca. Na ova dva jezera glavnu riječ ima Općinski športsko-ribolovni klub “Dravica” iz Detkovca. Htjeli smo otići i do manjeg jezera pod nazivom “Dravica” koje se nalazi nedaleko jezera “Neteča” koji je također u nadležnosti ŠRK “Dravica”, no put do jezera je zbog poljoprivrednih radova bio nepristupačan.

Naselje Budakovac koje je udaljeno nekoliko kilometara od Detkovca također je iste godine kao i “Neteča” bilo domaćin državnog prvenstva u ribolovu, a radi se o vodenoj površini slične veličine kao i “Neteča”. Iako je izvjesni broj godina jezero stagniralo, unazad desetak godina situacija se znatno promijenila i sada je Budakovačko jezero jedno od najomiljenijih destinacija ribolovaca iz naše županije. Na njemu su česta natjecanja, a ribolovni klub “Karas” iz Budakovca brine da na njemu bude sve “tip-top”. Specifično je i vrlo primamljivo da uz jezero ide asfaltirana cesta, tako da je lako pristupačno za sve one koji voze puno opreme u svojim automobilima.

Slična situacija je i s manjim, ali simpatičnim jezerom u Orešcu u općini Suhopolje o kojemu brine ŠRK “Brežnica” Suhopolje. Iz kluba poručuju ribolovcima da se malo strpe jer još se radi na uređenju ribnjaka tako da spremno krene tijekom početka sezone. Uz navedene vode, ribolovci mogu ugodne trenutke naći i na otvorenim vodama, Županijskom kanalu i rijeci Dravi koja je ipak na prvom mjestu što se tiče količine, raznovrsnosti i kvalitete ribe, a zasigurno je ona i prije bila najčešća destinacija našim ribolovcima.

Preporuka svim ribolovcima, imateljima državne dozvole izdane od strane ZŠRK Virovitica, je da detaljno prouče propise ribolovnih destinacija na koje dolaze, a oni koji ne posjeduju ribolovnu dozvolu ZRŠU Virovitica obavezno se moraju javiti nadležnom ribolovnom klubu ili društvu koje brine za navedene vode. Bistro!

(www.icv.hr, bs)