Hrvatski branitelji i žrtve Domovinskog rata najčvršći su temelj slobode Hrvatske

Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved posjetio je Četekovac gdje je na mjesnom spomen groblju položio vijenac i zapalio svijeću za sve žrtve Četekovca i okolice u Domovinskom ratu. Polaganju su bili nazočni pomoćnik ministra Medveda Nena Križić, načelnik općine Mikleuš Milan Dundović, dopredsjednik Skupštine VPŽ Mato Bubaš, predsjednica Udruge roditelja poginulih branitelja Slatina-Orahovica Marija Maračić te mnoštvo mještana Četekovca, Čojluga, Balinaca, Mikleuša i drugi mjesta općine.

Nazočne je prvi pozdravio načelnik općine Mikleuš Milan Dundović rekavši:

– Današnji odlazak našeg ministra Medveda i njegovog pomoćnika Križića daje jednu jasnu poruku, a to je da žrtve Domovinskog rata ovdje na našem području neće i ne smiju nikada biti zaboravljene. Zato hvala ministru što je odvojio dio svog vremena i za nas i posebno hvala roditeljima, rodbini, prijateljima, bližnjima naših žrtava koji su došli da zajedno odamo dužno poštovanje svim žrtava našeg područja. – rekao je Dundović.

Ministar Medved obratio se nazočnima izrazivši posebne emocije prema roditeljima i obiteljima poginulih branitelja i civila:

– Prije svega kao vaš ministar hrvatskih branitelja izražavam duboku zahvalnost na žrtvi koju su podnijele vaše obitelji, vaši najbliži. Svjestan sam kako tu bol koju nosite u sebi tolike godine nakon Domovinskog rata ne možemo preuzeti, ali možemo biti uz vas i biti vam utjeha. I sve ono što svaki dan radimo na razini Vlade RH i Ministarstva hrvatskih branitelja mora biti usmjereno kao potpora vama kako biste u okviru vaših obitelji i s bolom s kojim se nosite, sve to lakše prebrodili. Nažalost cijela naša zemlja je puna ovakvih mjesta masovnih stratišta i to je cijena slobode koju danas imamo. Mi preživjeli hrvatski branitelji, zajedno s vama obiteljima, imamo tu obvezu čuvati sjećanje na naše žrtve, kako branitelja, tako i civila jer oni su najčvršći temelj naše države Hrvatske, ali i putokaz našoj djeci, našim mladima, našem društvu koliko je skupo plaćena ova sloboda i u svakoj prilici pozivam sve one koje kojima to možda nije jasno, da dođu na ovakva mjesta, da pročitaju ova imena, iskažu poštovanje, jer oni su naša savjest i naša su obveza dok budemo živi mi i naraštaji koji dolaze. – rekao je između ostalog ministar Medved. (www.icv.hr; vg)