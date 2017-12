Prema riječima našeg meteorologa Kristijana Paljara odbrojili smo posljednje sate klimatološke jeseni 2017. godine. Danas 1. prosinca 2017. godine “došla“ nam je klimatološka zima 2017/2018. godine, “najhladniji dio godine”. Kalendarski i astronomski zima 2017/2018. godine “dolazi“ 21. prosinca u 17:27 sati. Kakva bi zima/sezona 2017/2018. godine trebala biti? Toplija i oborinama prosječna ili aktivnija.

Gledajući zimu “općenito sva tri mjeseca zajedno“ (prosinac,siječanj i veljaču) temperature zraka očekujemo više (toplije) u odnosu na višegodišnji prosjek (1961.-1990.) +1°C do +1.5°C. Naravno da su izgledni periodi hladnijeg vremena (temperatura zraka nižih od višegodišnjih prosječnih vrijednosti) na kraći i duži vremenski period (tjedan možda i mjesec). Najveća vjerojatnost hladnijeg vremenskog perioda je početkom i sredinom zime/sezona 2017/2018. godine. Tko zna, možda se temperature zraka spuste ispod -15°C tijekom jutra. Kraj zime/sezona 2017/2018. godine trebalo bi obilježiti pozitivno temperaturno odstupanje. No gledajući općenito “polarne zime“ ne treba se bojati, barem ne na području VPŽ. Vjerojatnost ponavljanja vrlo hladnog siječnja 2017. godine ili zime/sezona 2016/2017. godine koju smo okarakterizirali kao prosječnu „normalnu“ zimu vrlo je mala.

Oborine?

Gledajući zimu “općenito sva tri mjeseca zajedno“ (prosinac,siječanj i veljaču) očekujemo prosječnu ili oborinama aktivniju zimu/sezona 2017/2018. godine u odnosu na višegodišnji prosjek (1961.-1990.). Teško je precizirati tip i intenzitet padanja oborina na “duge staze“. Vrsta oborina osobito tijekom hladnog dijela godine ovisi o temperaturi zraka i to ne samo u nižim, nego i višim slojevima atmosfere. Hoće li biti kiše, susnježice, ledene kiše snijega itd.? Na to pitanje odgovor trenutno nitko ne može reći. Ako se poklopi oborinama bogatiji vremenski period i temperaturama zraka “povoljnim“ za oborine obliku snijega, onda očekujemo “obilniji snijeg“ možda i više od 30 cm. Jedno je sigurno zima sezona 2017/2018. godine u odnosu na lanjsku zimsku sezonu trebala bi biti oborinama aktivnija. Lopate za snijeg ove zimske sezone vrlo vjerojatno ćemo trebati.

Radeći ovu “zimsku prognozu”, analizirali smo trenutni : IRI (International Research Institute for Climate and Society; University of Columbia, SAD), Japanska meteorološka agencije (JAMSTEC), Sezonski ECMWF, Met Office… (www.icv.hr, kp, foto: Matija R.)