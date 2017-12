Redovna godišnja skupština NK Mladosti iz Čačinaca

Članovi Nogometnog kluba Mladost iz Čačinaca održali su redovnu godišnju skupštinu na kojoj je prezentiran rad kluba u 2016. i dijelu 2017. godine. U tih godinu i pol odigrali su ukupno 264 utakmice, te upisali 154 pobjede, 34 neriješena rezultata i 76 poraza. Skupštinu je otvorio predsjednik Alen Jurenac, a izvješća su podnijeli treneri seniora i uzrasta do 14 godina Velimir Tresk te uzrasta do 10 godina i voditelj škole nogometa Mladost Čačinci Saša Tir.

– U našem klubu igra oko 100 igrača od najmlađih uzrasta do seniora i to je ono čime se najviše ponosimo. Osvojili smo niz odličja u proteklom razdoblju u svim kategorijama, a posebno smo ponosni na uzrast do 14 godina koji je u prošloj sezoni osvojio naslov prvaka l. Županijske lige, a osvojili su i županijski KUP te se plasirali u 1/16 finala Hrvatskog nogometnog kupa – rekao je između ostalog Tir.

Skupština je potom potvrdila dosadašnje te izabrale nove članove Uprave kluba, a to su: Alen Jurenac, Mario Krmpotić, Goran Bušljeta, Ivica Bušljeta, Mirko Krolo, Tomislav Hećimović, Josip Vukovski, Mirko Videc, Filip Falat, Saša Tir, Mirko Štefok, Goran Hat, Marijan Varjačić, Hrvoje Hećimović i Željko Periša.

