Sedmeročlana obitelj Velić iz Turanovca: upoznajte što znači dobrota, životna borba i zajedništvo

Obitelj Velić iz Turanovca koju čine otac, dvije kćeri i četiri sina zatekli smo u derutnoj kućici koja vapi za obnovom i minimalnim životnim uvjetima. Iako su prije nekoliko dana ljudi dobra srca uz posredovanje škole i Općine Lukač pomogli Velićima, situacija je daleko od idilične. Obitelj živi u tri prostorije, nedostaje im pokućstva, prozori su otkrhnuti, a podovi goli. Otac Milan svim se silama trudi kako bi Ivani, Ivanu, Josipu, Kristijanu, Nebojši i Jeleni osigurao normalne uvijete za život, ali bez primanja i posla to je za sada teško izvedivo. Njihova kalvarija počela je prije nešto više od 2 mjeseca, kada ih je majka ostavila, a otac morao dati otkaz kako bi se potpuno posvetio djeci. U vrijeme kada svi imamo nešto viška, Velići imaju samo veliku neimaštinu, i skromne želje.

Imam jednu želju, znam da je neostvariva, ali ja samo želim imati sobu za sebe i svoju sestru. Da ima crveni zid, krevet na kat i da imam jedan veliki ormar za našu robu, kroz suze rekla nam je Ivana (14).

Želio bih računalo, teško mi je nekad napisati zadaću bez njega. I kupaonu bih želio. I ja želim veliki ormar i razdvojene krevete za mene i braću, sramežljivo nam je ispričao Kristijan (9), koji kao i ostali dijeli dva madraca u cijeloj kući.

Krevet, ormar i računalo za sve nas samo su stvari koje se nalaze gotovo u svakoj prostoriji kuće, no za ove mališane, trenutno su neostvarivi snovi. Kažu da se snovi ostvaruju i to onda kada snažno vjerujemo u njih. Neimaštine i životne nesreće, najmlađi nisu u potpunosti svjesni, no najstarijoj Ivani donijela je samo prebrzo odrastanje i spoznaju koliko i oni najmlađi sa svojim komentarima mogu povrijediti.

Nemam prijateljica baš, jako mi se znaju rugati jer nemam svoju sobu, nemam ih gdje pozvati. Jako me povrijede zločesti komentari, nekada i ne mogu izdržati – kaže nam Ivana zadužena za sve one poslove koje mora odraditi ženska ruka u kući.

Za zlobne komentare u ovoj priči zaista mjesta nema. Prizori skromnosti, jednostavnosti, dobrote, zajedništva i hrabrosti tako snažno pogađaju sve one koji znaju Veliće i čija će priča sigurno naći put do srca dobrih ljudi. Pokažimo da su želje ostvarive i da za njih nije potrebno mnogo. (www.icv.hr)