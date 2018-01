Flora Vtc: Čekamo da država raspiše natječaj za nabavu novih posuda koje ćemo podijeliti našim korisnicima radi razdvajanja otpada

Prihodi su nam bili nešto manji nego u 2016. godini, ali prema financijskim pokazateljima imali smo i manje troškove. Unatoč tome uspjeli smo ostvariti dobar poslovni rezultat. S posebnim zadovoljstvom stoga mogu istaknuti da smo u 2017. realizirali sve ono što smo planirali, a da bismo si olakšali poslovanje i bili što ekonomičniji, ulagali smo i u novu tehniku. Drago nam je što su naši sugrađani zadovoljni s održavanjem zelenih površina i groblja, ali isto tako i s načinom zbrinjavanjem komunalnog otpada i gospodarenjem odlagališta otpada s kojega se više ne šire neugodni mirisi kao nekada. U našem vrtnom centru i cvjećarnici svakodnevno im nudimo veliki izbor cvijeća i biljaka za uređenje doma, vrta i okućnica, a na usluzi im je i naš stručni tim za projektiranje i izvođenje uređenja vrtova, okućnica, parkova i pejzaža.

Ono što je najvažnije je da smo tijekom cijele 2017. godine putem vodiča i letaka educirali građane o načinu postupanja s otpadom iz kućanstva, tj. s načinom razvrstavanja i odvojenog sakupljanja.

U zadnjem tromjesečju prošle godine puno smo radili i na novoj organizaciji usklađenja s novim pravilnikom o postupanju s otpadom. Budući da je od 1. studenoga 2017. na snagu stupila Uredba Vlade RH o gospodarenju komunalnim otpadom, koja bi trebala u konačnosti smanjiti količine miješanog komunalnog otpada, cilj nam je i dalje pozivati građane na još savjesnije postupanje s otpadom. No, problem su pojedini građani koji još uvijek ne razvrstavaju otpad, tj. sve bacaju u komunalni, a mi smo obvezni uvesti sustav održivog gospodarenja otpadom jer smo tu obvezu preuzeli pristupanjem Europskoj uniji.

Čekamo da država raspiše natječaj za nabavu novih posuda koje ćemo podijeliti našim korisnicima, a u koje će oni doslovno moći odvojeno razdvajati otpad. Nova uredba znači i novi obračun sakupljanja i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada i svih ostalih kategorija otpada. Znači 2018. za nas će biti godina većih investicija i izazova, no mi smo spremni uhvatiti se s tim u koštac kao što smo to učinili i s ranijim izazovima i problemima koje smo sve redom uspješno savladavali.

U suradnji s nadležnim ministarstvom u sljedeće dvije do tri godine želimo trajno riješi i klasično odlaganje otpada u gradu Virovitici, a u 2018. godini očekujemo i završetak radova na hortikulturnouređenju parka oko dvorca Pejačević. (www.icv.hr)