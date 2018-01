VIROVITIČKI LIST S PRODAVAČIMA I KUPCIMA NA BUVLJAKU: Kupcima na raspolaganju sve i svašta – od starih guma, drvenih hoklica do vilinog korijena koji pomaže kralježnici

Virovitički buvljak, smješten na prostoru bivše vojarne s desne strane, mjesto je nedjeljnih susreta, ponude i potražnje na kojemu ima za svakoga ponešto. Svi oni koji traže neki predmet koji je teško pronaći na policama trgovina ili je ondje preskup, redovni su posjetitelji virovitičkog buvljaka, gdje uz cjenkanje gotovo uvijek pronađu traženo. Unatoč sve hladnijem vremenu i protekle se nedjelje na buvljaku okupilo dosta prodavača, ali i građana koji nedjeljno jutro redovito provode tamo.

– Čim zahladi, manja je i ponuda, a ove nedjelje bila je najmanja do sada. Usprkos tome došao sam malo razgledati i provesti nedjeljno prijepodne u društvu prijatelja – kazao nam je Šime Ćućić.

Zadovoljno trljajući ruke sa sajma odlazi jedna ekipa koja je za svega 200 kuna kupila motor za ražanj.

– Neki za motor traže i po 400 kuna pa kako onda ne bismo bili zadovoljni ovom cijenom. Bit ćemo još zadovoljniji kada kupimo i ražanj te na njemu nešto i ispečemo – sretan kaže Stjepan iz Turanovca.

PROIZVODI OD DRVETA

Kako bi upotpunio kućni budžet, svoje od drveta ručno izrađene proizvode na sajmu svake nedjelje nudi Virovitičanin Dragun Šimić.

– Uvijek nešto prodam, najviše male stolice, šamlice iliti hoklice, daske na kojima se reže meso ili kruh, tronošce, ljestve raznih veličina i visina, stalke za butelje – kazao nam je Dragun Šimić, mnogima znan kao Drago.

Na virovitičkom buvljaku može se pronaći i vilin korijen koji raste u planinskim predjelima te razni ljekoviti preparati pripravljeni od te biljke. Oni liječe bolove u kralježnici, reumatska oboljenja, slabu cirkulaciju, išijas, giht – objašnjava nam naš sugovornik Mirko Đojći iz Ladislava, sela u blizini Hercegovca.

– Nije da je potražnja velika, ali uvijek uspijem prodati nešto od svojih proizvoda – priznaje Mirko Đ.

Na sajmu su redovno i prodavači iz zapadnog dijela županije, Pitomače, Kloštra Podravskog, Đurđevca pa sve do Koprivnice.

ALATI, INSTRUMENTI, MED I AUTODIJELOVI

Na sajmu se mogu pronaći razni alati, glazbeni instrumenti, plinske boce, ukrasni predmeti, rabljena i nova odjeća, polovne i nove automobilske gume svih dimenzija. Velika je ponuda, ali i potražnja za autodijelovima i dijelovima za motorne pile.

– Nekih dijelova za starije modele automobila na policama trgovina nema, a ovdje se uvijek nešto može pronaći – kazao nam je Marijan iz Kloštra Podravskog, koji sa sajma radostan kući nosi ventilator za svog limenog ljubimca.

Sanduk kvalitetnijih jabuka na sajmu se može kupiti za 50 kuna, a one nešto manje kvalitete za svega 30 kuna. Za taj novac može se kupiti i teglica kvalitetnog domaćeg meda.

– Na sajam sam ovaj puta došao prodati svoje nove naftaplinske hlače i dio rabljene odjeće, a također i novu vodilicu za motornu pilu. Danas je na sajmu malo posjetitelja pa se bojim da ću sve to morati odnijeti kući i vratiti se sljedeće nedjelje – kazao nam je Tomislav Manjkas iz Pitomače.

Mnogi su u potrazi za nekim starim predmetima, antikvitetima, koje, kako nam priznaju, dotjeraju do sjaja te ih preprodaju za trostruko višu cijenu.

– Kupim nešto takvo ovdje na sajmu, a potom prodam u Koprivnici za dvostruko ili trostruko veću cijenu. To je zakon ponude i potražnje pa me nije sram što tako nešto napravim. Što zna onaj u Koprivnici gdje sam to nabavio? Svima kažem da sam te stare predmete pronašao na selu na bakinom tavanu… A kako ta priča uvijek upali, ljudi se trgaju za mojom robom – pomalo u šali, pomalo ozbiljno kazao nam je Miroslav iz Kloštra Podravskog.

BEZ KAVE I TOALETA

Ako ste iz grada, na sajam se možete prošetati ili dovesti biciklom, a za one koji na buvljak dolaze automobilima, osigurano je veliko parkiralište pa kupci mogu kupljenu robu smjestiti odmah u svoje vozilo i vratiti se natrag na buvljak, u potražnji za okrepom.

No, do okrepe je nažalost teško doći, upozoravaju nas posjetitelji.

– E, moj sinko, rado bih popila kavu ili nešto toplo pojela, ali restoran na ovom prostoru zatvoren je već mjesec dana. Ne možemo nigdje obaviti ni nuždu, a kamoli nešto popiti ili pojesti – kazala nam je jedna starija gospođa želeći ostati anonimna da joj netko ne bi zamjerio zbog ove izjave.

Prodavači na sajmu o vremenskim prilikama ne trebaju brinuti, jer dolaskom još hladnijeg vremena organizatori buvljaka iz Poslovnog parka Virovitica preselit će sajam na zatvoreni dio Gradske tržnice. Ondje postoji i javni toalet, a i ugostiteljski objekti su blizu. No, nakon povratka na prostor bivše vojarne i prodavači i kupci nadaju se da će i tamo moći koristiti iste pogodnosti. (www.icv.hr, zc, foto: Matija R.)