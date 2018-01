Zimsko prvenstvo županije u malom nogometu za uzrast U14 – vodeći Virovitica I. i Slatina

U sportskoj dvorani Tehničke škole u Virovitici odigrano je pet kola desetog županijskog zimskog prvenstva za uzrast U 14.

Postignuti rezultati:

Virovitica I. – Virovitica II. 2:0

No Limit – Slatina 0:3

Pitomača – Suhopolje 2:0

Virovitica I. – Slatina 0:2

No Limit – Suhopolje 0:0

Virovitica II. – Pitomača 1:1

Virovitica I. – Suhopolje 9:1

Slatina – Virovitica II. 3:4

No Limit – Pitomača 0:3

Virovitica II. – Suhopolje 3:2

Pitomača – Slatina 0:5

No Limit – Virovitica I. 0:2

Slatina – Suhopolje 6:0

Virovitica I. – Pitomača 3:1

No Limit – Virovitica II. 3:2.

Prvenstvo se nastavlja u subotu 27.siječnja u sportskoj dvorani osnovne škole Ivane Brlić Mažuranić u Virovitici. (www.icv.hr, mš, foto: arhiva)