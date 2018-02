Gradonačelnik Ivica Kirin: Strateški projekt – megazona Zapad u budućnosti će biti jedna od najvećih u Europi

Na sjednici Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem, koja je pod predsjedanjem predsjednika Vlade RH Andreja Plenkovića održana 24. veljače u Virovitici, gradonačelnik Ivica Kirin predstavio je gospodarske potencijale i strateške projekte grada, kao i olakšice i poticaje koji se nude investitorima. – Imamo osam poduzetničkih zona, a tu je i projekt Megazona Zapad veličine 350 hektara, gdje je većinski vlasnik država, a riječ je o jednom od najvećih strateških projekata u našoj županiji. Kada zona bude izgrađena i uređena, imat će 12 milijuna kvadrata i bit će jedna od najvećih poduzetničkih zona u Europi, naglasio je gradonačelnik Kirin.

Osim toga, Grad ima i geotermalni potencijal koji bi se koristio za pomoć primarnim poljoprivrednim proizvođačima, ali i u turističke svrhe. – Još jedan veliki strateški projekt je Turistička zona Bilogora koja obuhvaća Virovitičke ribnjake i prostor prije ribnjaka, a glavni razlog za izgradnju ovako velike zone je upravo geotermalni potencijal, istaknuo je Ivica Kirin.

Na sjednici Savjeta gradonačelnik Kirin predstavio je nazočnima i olakšice i poticaje koje grad nudi poduzetnicima s ciljem privlačenja novih investicija, olakšavanja poslovanja postojećim poduzetnicima, ali i mladim obiteljima pri kupnji prve nekretnine. – Na ovaj način se odričemo izvornih prihoda da bismo potaknuli realni sektor, a to ne bi bilo moguće bez suradnje na vertikalnoj razini. U naš Program poticaja i olakšica po novom su uključene sve tvrtke registrirane na području grada Virovitice, a ne samo one u poduzetničkim zonama. U skladu s Programom, dajemo zemljište za jednu kunu po kvadratnom metru, pomažemo kod ishođenja građevinskih dozvola za investitore, oslobađamo plaćanje komunalnih doprinosa do 100 posto te omogućavamo njegovo plaćanje na rate, dodao je Ivica Kirin. (virovitica.hr, foto: Kristijan Toplak)