Pripremite lopate i toplu odjeću i obuću: Tjedan pred nama donosi izraženi val hladnoće i snijega

Prema rječima našeg meteorologa Kristijana Paljara u tjednu pred nama hladnoće i snijega neće dostajati. Kako su „naši stari“ znali reći, “Ako nas zima ne ugrize, ošine nas repom”.

Pred nama je osjetno hladniji vremenski period bogat oborinama. Vjerojatno ćemo u tjednu pred nama imati najhladniji vremenski period ove zimske sezone 2017/2018. godine. Najobilnije i najrasprostranjenije oborine od utorka do četvrtka koje će u nižim predjelima u početku biti u obliku kiše ili susnježice. S padom temperature zraka oborine će i u nižim predjelima prelaziti u snijeg.

Očekivani snježni pokrivač za veći dio VPŽ 15 do 30 cm mjestimice i koji više. Za više predjele VPŽ (>500 metara) u tjednu pred nama moglo bi se skupiti novih 30 do 60 cm snijega.

Temperature zraka u tjednu pred nama u postupnom padu. Osjetnije u dane vikenda. Jutarnje temperature zraka očekujemo od -4°C do 0°C. U dane vikenda od -15°C u višim predjelima VPŽ koji stupanj niže do -7°C. Najviše dnevne od 0°C do 3°C tijekom ponedjeljka. U dane vikenda od -5°C u višim predjelima VPŽ koji stupanj niže do 0°C. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova.

Tjedan pred nama donosi nam najizraženiji val hladnoće i snijega u dosadašnjem tijeku zime. Lopate za snijeg, sol, toplu odjeću i obuću pripremimo. Naravno nemojte zaboraviti na životinje koje će se u dane vikenda „smrzavati“ na temperaturama zraka koje će se spuštati ispod ledenih -10°C. Više o svemu u danima pred nama. Slušajte nas tijekom srijede i petka na 92.9 MHz. (www.icv.hr, kp, foto: arhiva)