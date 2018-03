FOTO: Kad se pojave visibabe, znamo da stiže proljeće!

Prema rječima našeg meteorologa Kristijana Paljara do kraja tjedna očekujemo osjetniji porast temperature zraka. Tijekom četvrtka i nedjelje moguća je povremena kiša, ali i izmjena sunca i oblaka. Trebalo bi se zadržati suho vrijeme. Tijekom jutra i večeri mjestimična sumaglica ili magla. Jutarnje temperature zraka kretat će se od 1 tijekom četvrtka do 9 tijekom nedjelje, a najviše dnevne od 6 tijekom četvrtka do 20 ili koji stupanj više tijekom nedjelje. Vjetar slab do umjeren, na udare umjereno jak do jak južni i jugozapadni. UV indeks nizak.

U tjednu neće biti značajnije promjene vremena. Početkom tjedna moguća je povremena kiša, a tijekom jutra i večeri sumaglica ili magla. Jutarnje temperature zraka kretat će se od 5 do 10, a najviše dnevne od 12 do 17 ili koji stupanj više. Vjetar slab do umjeren, na udare umjereno jak i jak južnih smjerova. Početkom tjedna prolazno u okretanju na sjeverne smjerove. UV indeks nizak.

A s pojavom toplijeg vremena i ubrzanom topljenju snijega uočili smo i prve “vjesnike proljeća”, visibabe. Ovog prvog vjesnika proljeća krasi cvijet bijele boje prepoznatljiva zvonastog oblika. Ima šest latica raspoređenih u dva kruga, a listovi su svijetlozelene boje.

Miris visibabe jako je slab, a razmnožava se sjemenom ili lukovicom. Cvatu od siječnja do travnja, a često se uzgajaju u vrtovima i posudama. Rastu u listopadnim i zimzelenim šumama te na livadama i uz potoke. Možemo naići na njih i dok se probijaju ispod zaostalog snijega. Narodni nazivi za visibabu su: mali zvonček, podremušak, dremovac, debeloglavka…

Visibabe su zaštićena vrsta

Zbog prečestog branja u prirodi visibaba svakim danom ima sve manje. U Hrvatskoj je od 2006. godine postala zaštićena vrsta. Nije jako ugrožena, osim kad je se bere nekontrolirano i puno samo na jednome mjestu. (www.icv.hr, kp, 24sata.hr, foto: Matija R.)