PRVE TRI GODINE AKTIVNOG RADA ZVJEZDARNICE APOLLO Danijel Reponj je zaljubljenik u Sunce i drugima otkriva tajne Sunca, planeta, meteora i asteroida

Prošle su tri godine otkako je astronom Danijel Reponj iz Svetog Đurđa nedaleko od Virovitice otvorio zvjezdarnicu Apollo, prvu (privatnu) zvjezdarnicu u Virovitici s ciljem promatranja aktivnosti Sunca i meteora. Ovaj zaljubljenik u zvjezdano nebo, planete i tajne svemira u tri godine napravio je puno posla i taj svijet približio drugim astronomima, ali i početnicima u ovoj znanosti koji ga prate putem službene web stranice zvjezdarnice Apollo.

– Napravio sam 670 promatranja Sunca i mjerenja Sunčeve aktivnosti, snimio 290 astrofotografija koje su obrađene i dovršene, te 670 crteža Sunčeve fotosfere, potrebne za izračunavanje aktivnosti Sunca – govori nam Danijel R. o svom aktivnom trogodišnjem radu za teleskopima i ekranima računala u zvjezdarnici Apollo. Terabajte snimljenog materijala iskoristio je da bi mnogima približio nešto daleko i relativno nepoznato.

CRVENE MUNJE I JUPITEROVE PJEGE

Primjerice, napravio je tzv. pokazne filmiće Sunca, Mjeseca, Jupitera, pomrčine Sunca…

– Želio sam ljudima pokazati što se točno vidi kada pogledaju kroz teleskop. Astrofotografije planeta koje često vide u medijima su detaljne, obrađene i jasne. Na njima se vidi prekrasna Jupiterova pjega ili oblaci u atmosferi, planine na Mjesecu… Mnogi misle da je i kroz teleskop moguće vidjeti te detalje, kao da ih iz blizine promatraš letjelicom. No nije tako – objašnjava Danijel, koji kaže kako u video isječcima koje objavljuje slika podrhtava i treperi, da je mnogo puta nejasna u odnosu na fotografije, ali da je to stvarnost koja se vidi kroz objektiv teleskopa.

Njegova zvjezdarnica Apollo opremljena je s dva teleskopa i svaki ima svoju funkciju: Sky-Watcher Maksutov-Cassegrain MAK 127 i Celestron 11 SCT Schmidt-Cassegrain. Za prvi Danijel kaže kako je odličan tragač za nebeskim tijelima, a Celestron je, kako se kaže, Katica za sve, zadužen je za sve vrste promatranja, od našeg Sunčevog sustava pa sve do objekata dubokog svemira, slabašnog sjaja do 14,7 zvjezdane magnitude. Zahvaljujući tom dvojcu, ali i suvremenoj računalnoj opremi Danijel se može pohvaliti i neobičnim zvjezdanim ulovima. Snimio je asteroide Phaethon i 3122 Florence, novu V392 Persei, te novu Delphini i njezin ostatak nakon četiri godine.

Budući da je zvjezdarnica Apollo član Hrvatske meteorske mreže, posebna meteorska kamera Kiklop snimila je, prvi put iz Virovitice i tzv. vatrenjake ili spriteove, munje koje sijevaju u visokim slojevima atmosfere.

– Traju tek djelić sekunde i mogu se zabilježiti samo u infracrvenom dijelu spektra, a kako je kamera monokromatska na njoj se, nažalost, ne stječe impresivan dojam koji ostavljaju. Naime, crvenkaste su boje, a zanimljive su i po tome što za razliku od običnih munja “udaraju” prema svemiru, a ne prema Zemlji – objašnjava Danijel, ponosan na još jedan uspješan rezultat.

O svojim istraživanjima i radu zvjezdarnice Apollo piše i članke koje osim na službenoj stranici objavljuje i u časopisu zagrebačke Zvjezdarnice “Čovjek i svemir”, aktivan je na Astroforumu Zvjezdarnice, astronomskom portalu čiji je također vlasnik www.zvjezdarnica.com, surađuje s kolegama iz cijele regije… U vrijeme interneta ne postoje granice, pa njegove bilješke, astrofotografije i video materijal prate brojni astronomi iz cijeloga svijeta. Gdje je onda granica, pitamo.

-Ah, ne znam – smiješeći se kaže Danijel. – Astronomija je zanimljiva jer mnoge stvari već znamo, ali mnogo toga je još uvijek neistraženo, mnogo toga otkrivamo u hodu – ističe ovaj aktivan astronom, spreman na nove izazove.

– Želio bih snimati dvojne zvijezde, posvetiti se asteroidima koji prolaze blizu Zemlje i pokušati snimati kvazare koji su aktivni i u radio opsegu. Budući da imam optičke teleskope, bit će to zaista izazov, jer su udaljeni milijunima svjetlosnih godina. Pokušao bih pronaći i snimiti “nove zvijezde”, kao i komete koji su (ne)predvidivi – odaje nam planove za budućnost.

“Alergičan” na lopove tekstova i fotografija

Danijel Reponj svoju je zvjezdarnicu Apollo izgradio za sebe i svoje kolege astronome. Ostali rezultate rada mogu pratiti putem interneta. Iako su podaci koje objavljuje javni, njegovo su autorsko djelo stoga je u više navrata bio neugodno iznenađen i razočaran kada je otkrio da su pojedinci fotografije i članke na kojima je danima radio, plagirali.

– Znali su mi uzeti cijeli članak i astrofotografije bez pitanja i onda potpisali sebe kao autore. Većina toga što radim i objavljujem je edukativnog karaktera i naravno da ću dati svoj pristanak za korištenje. Raduje me kad me osoba pita smije li koristiti materijal sa stranice, no zaista ne volim krađu sadržaja na internetu, na to sam “alergičan” – ozbiljno kaže Danijel.

Među primjerima koji su ga nasmijali bio je slučaj kada mu se javio učenik koji je u školi na satu povijesti dobio peticu jer je iskoristio materijal s druge stranice koju Danijel uređuje – virovitica.com.

– Godinama sam skupljao zanimljivosti iz virovitičke povijesti i drago mi je da je nekome moj trud pomogao. Znanje ne možeš prisvojiti, ono pripada svima, no važno je biti kolegijalan – smatra naš sugovornik.

Veliki medvjed i nostalgija za hrvatskim nebom

Onaj tko se jednom zaljubi u zvjezdano nebo, ostaje u njega zaljubljen zauvijek, kaže astronom Danijel, dodajući kako se mnogo puta našao zamoljen da na stranicama Zvjezdarnice objavi fotografije neba u Hrvatskoj.

– Kolege koje su se odselile u Australiju, primjerice, čeznu za Kasiopejom (zviježđe) ili Velikim medvjedom (Velika kola, op.a.) koji se ne mogu vidjeti na njihovoj geografskoj širini pa nas zamole da im fotografiramo detalje neba koji ih podsjećaju na dom, na uspomene iz djetinjstva – govori nam Danijel.

A našim astronomima zgodno je pak vidjeti australsko nebo i njegove tajne na uzvratnim fotografijama, kaže nam naš sugovornik. (www.icv.hr, mlo, Foto: D. Reponj)