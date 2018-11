Pogledajte kakvo nas vrijeme očekuje i hoće li se napokon dići magla

Pred nama je i dalje iznadprosječno toplo i suho vrijeme, jesenskih kiša ni na vidiku. Do kraja tjedna očekuje se djelomice sunčano vrijeme uz promjenljivu naoblaku. Tijekom jutra i večeri mjestimična magla ili sumaglica. Očekivane jutarnje temperature zraka od 5°C do 11°C, a najviše dnevne od 17°C do 19°C ili koji stupanj više. Vjetar slab do umjeren južnih i jugozapadnih smjerova. UV- indeks nizak i umjeren.

U tjednu pred nama neće doći do značajnije promjene vremena. Očekuje se nastavak iznadprosječne topline i djelomice sunčano vrijeme uz promjenljivu naoblaku. Tijekom jutra i večeri mjestimična magla ili sumaglica. Očekivane jutarnje temperature zraka od 4°C do 10°C, a najviše dnevne od 15°C do 19°C. Vjetar slab do umjeren, od sredine tjedna u okretanju na sjeverne smjerove. UV- indeks nizak i umjeren. (www.icv.hr, kp, DHMZ)