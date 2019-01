STIŽE JUŽINA Očekuje nas porast temperature i povremene padaline

Do kraja tjedna očekuje se osjetniji porast temperature zraka. Nastavit će se nestabilno vrijeme. Tijekom jutra i večeri mjestimična magla ili sumaglica. Jutarnje temperature zraka od -2°C do 7°C tijekom subote i nedjelje, a najviše dnevne od 2°C do 14°C ili koji stupanj više tijekom subote i nedjelje. Vjetar slab do umjeren, južnih smjerova, a tijekom nedjelje u okretanju na sjeverne smjerove.

U tjednu pred nama i dalje nastavak nestabilnog vremena. Očekuju se iznadprosječno tople temperature zraka. Tijekom jutra i večeri mjestimična magla ili sumaglica. Očekivane su i povremene oborine. Jutarnje temperature zraka od 0°C, ili koji stupanj niže, do 5°C, a najviše dnevne od 5°C do 10°C ili koji stupanj više početkom tjedna. Vjetar slab do umjeren, sjevernih smjerova. (www.icv.hr, kp)