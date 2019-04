Teniski klub Tvin Virovitica slavi jubilarnih 30 godina postojanja i rada

Teniski klub Tvin Virovitica ove godine slavi jubilarnih 30 godina postojanja i rada.

Osnivačka skupština TK Tvin Virovitica održana je 2. svibnja 1989. godine. Na njoj je donesen Poslovnik o radu kluba i izabrano prvo klupsko vodstvo. Za predsjednika prvog Teniskog kluba Tvin izabran je Antun Kovač, dok su prvi upravni odbor sačinjavali Antun Kovač, Boris Levanić te Ivica Vajtner. Prema tadašnjem Poslovniku, klub je djelovao u okviru Sportskog društva “Tvin”.

Početak klupskog djelovanja bio je vrlo skroman jer je postojalo samo jedno igralište. Kao jedna od početnih zanimljivosti kluba može se istaknuti podatak da u prvih nekoliko tjedana na teniskom igralištu nije bilo fiksnih linija, već su se iste iscrtavale prije svakog meča i to krečom. Osim toga, s obzirom da je već na samom početku rada klub brojao 75 članova i da je vladao veliki interes za igranjem tenisa, nije bilo neuobičajeno da je postojeći teren vikendom bio zauzet već od 7 sati ujutro.

Na prvom klupskom prvenstvu održanom u kolovozu 1989. godine, u mlađoj kategoriji pobijedio je Saša Felendeš, drugo mjesto je osvojio Igor Kanižaj, a treće Slaven Režić. U starijoj kategoriji prvi pobjednik je bio Zrinko Boban, drugo mjesto je osvojio Boris Mohar, a treće Boris Levanić.

U proljeće sljedeće godine napravljena su još dva igrališta, čime su se uvjeti za klupski rad znatno poboljšali, što je rezultiralo novim teniskim aktivnostima. S radom je počela prva teniska škola pod vodstvom učitelja tenisa iz Daruvara, Bogdana Vezmara, a u rujnu 1990. je održano i prvo otvoreno prvenstvo Virovitice pod nazivom “Tvin ’90”, sa sudionicima iz nekoliko različitih klubova. Pobjednik tog prvog prvenstva Virovitice bio je Zoran Čubra iz čakovečkog Teniskog kluba Franjo Punčec.

Tijekom 1991. godine dolazi do daljnjeg razvoja teniskog sporta na Tvinu i omasovljenja članstva Kluba, koji se po prvi put uključio u regionalno tenisko natjecanje sjeverozapadne Hrvatske. Postavljanjem rasvjete na dva teniska igrališta 1995. godine dolazi do daljnje popularizacije teniskog sporta u Virovitici, kao i povećanju termina za igranje. Uz odigravanje seniorske lige, u daljnjim godinama, klub je redovito održavao seniorske, klupske i veteranske turnire.

U trideset godina postojanja Teniskog kluba Tvin Virovitica, na postojeća tri teniska terena prodefilirale su stotine igrača i igračica različitih dobnih kategorija, od početnika, rekreativaca do kvalitetnih ATP igrača, od onih koji su odigrali samo jedan meč, do onih koji se “valjaju” u Tvinovoj “crvenoj prašini” od samih početaka do danas.

Bez obzira što bi se o proteklih 30 klupskih godina mogle ispisati silne stranice svega onoga što se događalo na, i oko tri klupska terena, uz sve uobičajene uspone i padove koje prate rad neprofitnih klubova, najvažnije klupsko postignuće jest da je ostvaren cilj zbog kojeg je klub osnovan: da tereni Teniskog kluba Tvin Virovitica budu mjesto na kojem će, osim igranja tenisa i sportskog druženja, isti biti i mjesto na kojem će se svi osjećati ugodno i dobrodošli.

Povodom 30-te obljetnice bit će organiziran turnir parova, u konkurenciji seniora i veterana, a odigrat će se na terenima Teniskog kluba Tvin sljedeći vikend, točnije 4. i 5. svibnja.

-Plan Kluba u narednom periodu je svakako omasovljenje članstva i rad s djecom. Očekujemo i daljnje uspjehe naše seniorske selekcije, koja se natječe u 3. ligi te veteranske, koja igra ligu Slavonije i Baranje. Nastojat ćemo organizirati veći broj turnira i nadam se uspješnoj suradnji s klubovima iz regije. Također, imamo i jedan veliki cilj, a to je omogućiti svim članovima Kluba i natjecateljima uvjete za treniranje u zimskom periodu – rekao je Saša Felendeš, trener u Teniskom klubu Tvin Virovitica.

Ovih dana u Klub je stigla i nova “oprema”, pa su članovi zasjali u “novom ruhu”, plavim trenirkama.

Povodom velike obljetnice, odrađeni su i radovi na adaptaciji teniskih terena. U sklopu renoviranja, temeljito je obnovljena podloga, ugrađeno je navodnjavanje pomoću prskalica, stare i dotrajale mreže su zamijenjene novima, nabavljen je novi alat za održavanje terena, zamijenjen je dio dotrajalih blendi te je odrađen i niz sitnih popravaka na drugoj opremi i ogradama teniskih igrališta, a popravljene su i klupe za igrače i gledatelje.

Uz sve to, planirane su i još neke aktivnosti na daljnjem poboljšanju uvjeta za igranje tenisa u najstarijem virovitičkom teniskom klubu.

