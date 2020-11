Robert Fritz novi ravnatelj Gradske knjižnice i čitaonice Virovitica

Na danas održanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Virovitice, vijećnici su usvojili Rješenje o imenovanju ravnatelja Gradske knjižnice i čitaonice Virovitica.

Za novog ravnatelja knjižnice imenovan je Robert Fritz, magistar bibliotekarstva s 22 godine iskustva rada u knjižnicama.

U virovitičkoj knjižnici zaposlen je od 2007. godine i to do 2009. godine na radnom mjestu pomoćni knjižničar, a od 2009. do danas radi na radnom mjestu knjižničara. Poslovi na kojima je radio obuhvaćaju sve razine i stupnjeve stručnosti, od pomoćnog do diplomiranog knjižničara.

– Smatram da korisnici Knjižnice i lokalna zajednica zaslužuju suvremen pristup, građu i knjižnične usluge. S 12 godina iskustva rada u Gradskoj knjižnici i čitaonici Virovitica, dobro sam upućen u prednosti i nedostatke sustava. Vjerujem da promjene, nove ideje i projekte mogu započeti vrlo brzo i učinkovito, rekao je Robert Fritz. (virovitica.hr)