U prostorima Crvenog križa u Virovitici, Slatini i Orahovici, prikuplja se pomoć za postradale stanovnike Petrinje i okolice koje je danas (utorak) pogodio razoran potres.

U Crvenom križu apeliraju na sve one koji žele pomoći, da pomognu s trajnim namirnicama i higijenskim potrepštinama, jer je to trenutno najpotrebnije. Pomoć se danas skuplja do 20:00, a u iduće dane od 8,00 do 15,00 sati.

(www.vpz.hr)