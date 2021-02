Iživljavali se nad gluhonijemim muškarcem: Tražili od njega novac, a onda ga udarili i gurnuli u kanal

Zbog pokušaja razbojstva nad gluhonijemim muškarcem osječko Općinsko državno odvjetništvo podignulo je optužnica protiv Tonija K. (20) i Nenada A. (19).

Optužnica je podignuta na Općinskom sudu u Osijeku, Vijeću za mladež, jer su dvojica mladića 21. rujna prošle godine oko 5.45 u Kolodvorskoj ulici u Nizi žrtvu udarili i gurnuli u kanal zajedno s biciklom.

Tereti ih se da su se zaustavili automobilom VW Vento slavonskobrodskih registracija kojim je upravljao Toni K. i prišli muškarcu koji je stajao uz cestu držeći svoj bicikl. Vidjevši da je gluhonijem, zatražili su od njega 10 kuna, pa kada je on to odbio pokazujući rukama da nema novca, obojica su ga udarila, jedan nogom u leđa, a drugi nogom u nogu te ga odgurnula tako da je pao u kanal, a gurnuli su za njim i njegov bicikl.

Prema izjavi Tonija K., on je s Nenadom A. i Željkom A. vozeći se automobilom iz Osijeka, došao u Nizu gdje su ugledali čovjeka s biciklom kako šeta cestom, te su stali da ga pitaju u kojem se smjeru ide u Našice. Nisu ga ništa razumjeli, pa su zaključili da je čovjek gluhonijem, a potom su ga pitali da im da 10 kuna, na što je on rukama pokazao po džepovima da nema novca.

-Nenad je izišao iz automobila i šutnuo tog čovjeka, a ja sam ga odgurnuo nakon čega ga je i Nenad gurnuo, kao i njegov bicikl, te su pali u kanal. Sve smo to učinili iz šale – izjavio je u svojoj obrani Toni K.

Nenad A. je također ponovio kako su se htjeli s tim čovjekom našaliti, pa je prvi izišao Toni i tražio 10 kuna, a kada je čovjek pokazao da nema, Toni ga je udario, nakon čega ga je i on udario. Primijetili su da taj čovjek nije mogao govoriti jer je pokazivao rukama po džepovima da nema novca. Toni ga je udario nogom u leđa, a on ga je udario nogom u nogu.

U svojoj prijavi napadnuti gluhonijemi muškarac je naveo kako je tog jutra krenuo od kuće biciklom na posao, ali je kod groblja u Nizi iz smjera Osijeka naišao automobil s upaljenenim dugim svjetlima, pa se zaustavio i sišao s bicikla dok automobil prođe. No, došavši do njega, automobil se zaustavio te je s mjesta vozača izišao mladić i pitao ga kojim se putem ide u Našice (što je pročitao s njegovih usana). Pokazao mu je smjer rukom, a on ga je nakon toga pitao da mu da novac, pokazavši to prstima. Kako kod sebe nije imao novaca, izvrnuo je džepove trenirke. U tom trenutku mu je s leđa prišao drugi mladić, te ga je udario nogom u desnu stranu leđa ispod rebara. Potom je uzeo njegov bicikl i bacio ga u kanal pokraj ceste, a zatim i njega. Nasilnici su na kraju sjeli u svoje vozilo i otišli u smjeru Našica.

Za Nenada A. odvjetništvo je zatražilo odgojnu mjeru posebne obveze – uključivanje u rad humanitarnih organizacija ili u poslove komunalnog ili ekološkog značenja u trajanju od 100 sati.

Toni K. ne boravi na adresi prebivališta te je nedostupan i s njim nije obavljen nikakav razgovor. No iz njegovog iskaza vidjjivo je kako je situaciju pokušao prikazati kao ismijavanje žrtve te time umanjiti ozbiljnost ovog događaja. Tužiteljica smatra da 20-godišnjaku za takvo ponašanje treba suditi kao odrasloj osobi.

