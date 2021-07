Poskupljuju osobne iskaznice, istu cijenu plaćat će mala djeca i odrasli

U JAVNOM savjetovanju je novi pravilnik o cijeni osobnih iskaznica po kojem će poskupjeti osobne iskaznice.

Prema novom Pravilniku koji potpisuje ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, vađenje elektroničke osobne iskaznice koštalo bi 100 kuna za sve one koji je vade bilo prvi put ili je zamjenjuju zbog isteka roka važenja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa...

Pravilnikom se ukida posebna kategorija djece do pet godina pa će i za njih roditelji morati plaćati 100 kuna, piše Index.

Stariji od 70 godini jedini su izuzeti iz ove cjenovne kategorije. Oni će osobnu iskaznicu s elektroničkim certifikatom plaćati 70 kuna, no a to je 20 kuna više nego sada, s time da je dosad niža cijena vrijedila za one do 65 godina (iznosila je 49.50 kuna), a prema novim pravilima bi vrijedila od 70 godina.