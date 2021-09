Stanje u prometu prošlog tjedna: Dogodilo se čak 20 prometnih nesreća, pet počinitelja pobjeglo s mjesta nesreće

Protekli tjedan je na prometnicama Virovitičko-podravske županije evidentirano 20 prometnih nesreća, od kojih dvije s ozlijeđenim osobama i 18 s materijalnom štetom.

U tim prometnim nesrećama je jedna osoba teško ozlijeđena i tri lako. Najteža prometna nesreća se dogodila u subotu u prijepodnevnim satima u Vukovarskoj ulici u Virovitici u kojoj je jedna osoba teško ozlijeđena i dvije lako, a taj sudar vozila pri vožnji u slijedu je upravljanjem vozilom neprilagođenom brzinom uzrokovala vozačica osobnog automobila.

Tri počinitelja prometnih nesreća su upravljala vozilom pod utjecajem alkohola, a od pet počinitelja koji su napustili mjesto događaja za dva se još traga.

Utvrđeni prekršaji

Tijekom proteklog tjedna su policijski službenici u nadzoru prometa utvrdili 353 prekršaja, od kojih 27 prekršaja upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola ili odbijanja alkotestiranja, 67 prekršaja upravljanja vozilom nepropisnom brzinom, 105 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa, 61 prekršaj nepropisnog korištenja mobitela, 2 prekršaja upravljanja vozilom za vrijeme zabrane, jedan prekršaj upravljanja vozilom prije stjecanja prava na upravljanje i dr.

Najveća koncentracija alkohola u organizmu od 3.06 g/kg je utvrđena kod vozača teretnog automobila starosti 38 godina koji je zatečen kako upravlja vozilom u utorak u 16.50 sati u Podgorju, a najveća brzina kretanja vozila je utvrđena u petak u 03.45 sati u Šaševu gdje je, na dionici D34 u naselju na kojoj je ograničenje brzine kretanja vozila 70 km/h vozač osobnog automobila reg. oznaka Njemačke upravljao brzinom od 116 km/h.

U sklopu pojačanog nadzora korištenja sigurnosnog pojasa i mobitela od 16. do 22. rujna 2021. godine sukladno planiranim aktivnostima organizacije ROADPOL Focus on the Road – distrakcija, u subotu, 18. rujna 2021. godine od 9 do 17 sati je na području policijske uprave provedena akcija nadzora korištenja sigurnosnog pojasa i mobitela. U akciji je utvrđeno i sankcionirano 95 prekršaja, od kojih 42 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa i 19 prekršaja nepropisnog korištenja mobitela, 3 prekršaja upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola i 13 prekršaja upravljanja vozilom nepropisnom brzinom.

(PU virovitičko-podravska)