VIROVITICA Radi se projektna dokumentacija za spojnu cestu ulica Ljudevita Gaja i Franje Fujsa: Evo što je još u planu

Na aktualnom satu 8. sjednice Gradskog vijeća, održane u utorak, 22. veljače, gradski pročelnik Kristijan Sabo govorio je o planiranim ulaganjima u prometnu infrastrukturu u narednom periodu.

Na području grada u planu je rekonstrukcija nekoliko ulica, a u planu su i nove spojne ceste koje će dodatno rasteretiti promet u središtu grada.

– U fazi smo izrade projektne dokumentacije za novu „rasteretnu“ spojnu cestu – nastavak na novoizgrađenu Spojnu cestu i to od Ulice Ljudevita Gaja, preko Ulice Nikole Tesle, 81. Gardijske bojne do Ulice Franje Fujsa, odnosno do istočnog ulaza na groblje. Ta cesta, osim rasterećenja prometa iz centra grada prema groblju te prigradskim naseljima Sveti Đurađ, Podgorje, Golo Brdo i Korija, bitna je zbog budućeg smještaja novog autobusnog kolodvora. Za predmetnu cestu pribavljena je lokacijska dozvola te je u tijeku izrada glavnog projekta za dobivanje građevinske dozvole i rješavanja imovinsko-pravnih poslova. Prema procjenama, sveukupni radovi nove spojne ceste su vrijedni oko 14,5 milijuna kuna i obuhvaćaju puni profil kolnika s pješačkim i biciklističkim stazama, rasvjetom, odvodnjom, mostom preko Ođenice i dva kružna toka, i to na raskrižju s Ulicom Tomaša Masaryka te na križanju kod groblja – rekao je pročelnik Sabo.

Lokacijske dozvole su ishodovane za još nekoliko cesta za koje je u tijeku rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.

– Jedna od novih cesta koja će se graditi je cesta zapadno od bolnice kojom će se spojiti postojeće parkiralište kod bolnice u Ulici Ljudevita Gaja s izlazom na novu Spojnu cestu. Također, zbog rasterećenja prometa i parkirališta u blizini bolnice, izrađenom projektnom dokumentacijom još jedne nove ceste i šetnice spojit će se ulaz u bolnicu iz Ulice Stjepana Radića s ulazom u bolnicu iz Ulicu Ljudevita Gaja. U blizini novoizgrađene dvorane uz OŠ Vladimir Nazor planirana je cesta i parkiralište s ulazom iz Ulice Ljudevita Gaja, za koju je također već pribavljena lokacijska dozvola. I konačno, nastavljaju se daljnja pojedinačna zatvaranja gradskih prometnih prstenova, a ove godine je to pribavljanje potrebnih dozvola i projektne dokumentacije za spojnu cestu od Ulice Antuna Gustava Matoša do Ulice Petra Berislavića – dodao je Kristijan Sabo.

Osim navedenih, za koje je u tijeku ili izrada dokumentacije ili rješavanje imovinsko-pravnih, pročelnik Sabo ističe kako Grad Virovitica u proračunu za ovu godinu planira sanaciju nekoliko postojećih cesta.

Riječ je o uređenju dijela Ulice Tomaša Masaryka od Ulice Pavla Radića do Nikole Tesle, a što sufinancira MUP-ov Nacionalni program sigurnosti cestovnog prometa RH. Zatim, Hrvatske šume i Grad Virovitica financirat će izgradnju spojne ceste Šareni mostovi – Mlinska ulica, radit će se spoj Ulice kralja Petra Krešimira IV. s Ulicom Matije Gupca kod Vodičanke, sanirat će se ulice Eugena Kvaternika, Junija Palmotića, Ivana Zajca – II. odvojak, te dijelovi Vinogradskog puta i Ulice 30. svibnja II. odvojak u Milanovcu…

(virovitica.hr)