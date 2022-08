Plavi iz Jugovog Polja najbolji na Memorijalnom turniru “Cah – Krmpotić – Novak – Zec – Cvijanović” u Podgorju

U virovitičkom prigradskom naselju Podgorje u subotu, 20. kolovoza, odigran je Memorijalni nogometni turnir “Cah – Krmpotić – Novak – Zec – Cvijanović”.

Prvo mjesto osvojio je novi županijski drugoligaš Plavi iz Jugovog Polja, koji je pobijedio Podgorje 1:0 i veterane No Limit TVIN-a 3:0. Susret u kojem su se sastali Podgorje i veterani No Limit TVIN-a završio je bez pobjednika 1:1. U lutriji jedanaesteraca bolji su bili veterani No Limit TVIN-a rezultatom 4:3.

Za najboljeg vratara proglašen je Martin Špoljarić iz Podgorja, najbolji igrač bio je Krunoslav Klepač, a najbolji strijelac Dominik Kralj, oba igrači pobjedničke momčadi iz Jugovog Polja.

Pehare i pokale momčadima i najboljim pojedincima podijelili su članovi obitelji preminulih članova NK Podgorje u čiju se počast igra memorijalni turnir, predstavnici domaćeg kluba, predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Podgorje Milan Krmpotić i tajnik Sportske zajednice grada Virovitice Tihomir Majstorović.

Poredak:

Plavi Jugovo Polje Veterani No Limit TVIN-a Podgorje

(www.icv.hr, mš, foto: M. Šolc)