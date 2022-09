KINO PARK Ovog vikenda pogledajte horor “Morski pas ljudožder” te animirani “Put oko svijeta za 80 dana”

Ovoga vikenda u virovitičkom Kinu Park pogledajte dvije nove projekcije.

U subotu, 24. rujna, u 19 sati na rasporedu je horor, triler “Morski pas ljudožder”.



Izvorno ime: Maneater

Redatelj: Justin Lee

Žanr: horor, triler

Uloge: Shane West, Nicky Whelan, Jeff Fahey

Trajanje filma: 87 min

Godina: 2022

Država: SAD

Sadržaj filma: Nakon nesreće tijekom njihovog odmora na rajskom otoku, grupu prijatelja proganja veliki morski pas – ljudožder.

A u nedjelju, 25. rujna, u 17 sati pogledajte animirani film sinkroniziran na hrvatski jezik “Put oko svijeta za 80 dana”.

Izvorno ime: Around the World in 80 Days

Redatelj: Samuel Tourneux

Žanr: animirani

Uloge:

Trajanje filma: 82 min

Godina: 2021

Država: Francuska

Sadržaj filma: Simpatični minijaturni Passepartout je mladi znanstvenik koji oduvijek sanja o tome da postane veliki istraživač. Jednog dana, on se susreće s Phileasom, žapcem koji prihvaća okladu da će u 80 dana obići svijet. Iskoristivši životnu priliku u kojoj će obići niz egzotičnih zemalja, Passepartout kreće sa svojim novim prijateljem u ludu i uzbudljivu avanturu punu obrata i iznenađenja.

