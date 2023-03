U Čačincima posađeno 46 javora u sklopu projekta “Hrvatska prirodno tvoja”: Cilj ozelenjivanje javnih površina i smanjenje ugljikova otiska

Turistička zajednica općine Čačinci napravila je još jedan odličan potez u cilju promocije turizma svoga kraja, a posebno očuvanja prirode. Naime na 20. sjednici Turističkog vijeća Hrvatske turističke zajednice, održanoj 21. prosinca 2022. godine, članovi Turističkog vijeća usvojili su Odluku o raspodjeli sredstava lokalnim turističkim zajednicama za nabavu sadnica stabala u 2022. i 2023. godini u sklopu projekta “Hrvatska prirodno tvoja” (“Croatia naturally yours”).

Riječ je o nešto više od 1,2 milijuna kuna koji će biti raspoređeni na ukupno 116 turističkih zajednica sukladno njihovim prijavama za nabavku sadnica koje su namijenjene turističkim destinacijama u cilju smanjenja ugljikova otiska. Na ovaj će način Hrvatska doprinijeti ispunjenju ciljeva iz Glasgowske deklaracije o šumama i korištenju zemljišta (Glasgow Declaration on Forests and Land Use), kao i daljnjem održivom razvoju turizma.

– Turistička zajednica općine Čačinci uključila se u ovaj hvalevrijedan projekt i nabavila sadnice u svrhu oplemenjivanja javnih površina, a s ciljem smanjenja ugljikovog otiska. Sve to napravljeno je kako bi se ostvario jedan od najvažnijih ciljeva strategije hrvatskog turizma, a to je razvoj održivog turizma. Sukladno naputcima Hrvatske turističke zajednice, bilo je bitno odabrati frekventne lokacije koje se nalaze u centru mjesta pa smo mi tako odabrali Ulicu braće Radića koja se nalazi u neposrednoj blizini centra, a vodi u seoska naselja idealna za boravak u prirodi i uživanje na svježem zraku. Dio sadnica posađen je uz Podravsku magistralu, odnosno državnu cestu D2. Djelatnici tvrtke Fuderer posadili su 46 sadnica javora i to je samo prvi korak u ozelenjivanju javnih površina, ujedno i borbe protiv klimatskih promjena, a sve u cilju smanjenja ugljikova otiska – rekla je direktorica Turističkog ureda Čačinci Ana Marunica.

(www.icv.hr, vg)