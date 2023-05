Centar za posjetitelje Križnica ima novo radno vrijeme

Centar za posjetitelje Križnica od ovog vikenda ima novo radno vrijeme. Od utorka do četvrtka radit će od 7:30 do 14:30 sati, a od petka do nedjelje od 10:30 do 17:30 sati.

Vlakić će voziti petkom, subotom i nedjeljom po sljedećem voznom redu:

PETAK

polazak od skele/mosta u 14:10 i 16:10 sati

polazak ispred CzP Križnica u 15:40 i 17:40 sati

SUBOTA I NEDJELJA

polazak od skele/mosta u 10:10, 12:10, 14:10 i 16:10 sati

polazak ispred CzP Križnica u 11:40, 13:40, 15:40 i 17:40 sati

Ponedjeljkom, državnim praznicima i blagdanima Centar je zatvoren za posjetitelje.

(www.icv.hr)