Jako nevrijeme pogodilo istočni dio Virovitičko-podravske županije: Na području Čačinaca u sat vremena palo više od 50 litara kiše po četvornom metru

Nezapamćeno nevrijeme, kakvog se ne sjećaju ni najstariji, pogodilo je istočni dio Virovitičko-podravske županije, područje grada Orahovice, a posebno općine Mikleuš i Čačinci…

U samo sat vremena, kako neslužbeno doznajemo, na području Čačinaca, gdje se konstantno obnavljao olujni kumulonimbus, palo je više od polovice prosječnih mjesečnih padalina za svibanj, odnosno više od 50 litara po četvornom metru…

– Ovo što vidimo nije lijepa slika, najgore od svega je to što je stradao vrtić i prostorije Nogometnog kluba Mladost, no isto tako bitno je da su privatne kuće sigurne. Službe su na terenu, kada se smiri situacija ispumpat ćemo vodu, a novce za sanaciju ćemo naći. Bitno je da se situacija smiri i da ne bude gore nego što je sada- rekao je župan virovitičko-podravski Igor Andrović.

Da se radi o uistinu nezapamćenom nevremenu potvrdio je i načelnik općine Čačinci Alen Jurenac.

– Zaista nas je zadesilo veliko nevrijeme ovdje u Čačincima, no čujemo da je slična situacija i u Bukviku te na području Orahovice. Sve su službe na terenu, no trenutno smo nemoćni jer voda i dalje navire. Ovako nešto nije se dogodilo još od 1998. godine kada je situacija bila slična, no mislim kako je današnje nevrijeme još gore nego onda. Ne možemo točno reći koliko će šteta iznositi, no zasigurno se radi o milijunskom iznosu- rekao je načelnik Općine Čačinci Alen Jurenac.

Nadu da će se situacija brzo smiriti te da će se mališani što prije vratiti u vrtić izrazila je Ana Krmpotić, ravnateljica Dječjeg vrtića Lipa.

– Kiša je krenula oko 16 sati. Spremačica je tada još bila unutra te me pozvala i rekla kako se sobe pune vodom. Djeca su već tada otišla, a mi smo pokušali spasiti što se spasiti da. U tih nekoliko minuta količina vode došla je do poprilične razine, tako da smo se jednostavno morali predati. Ne znam što nas čeka, no nadam se kako ćemo ovo uspjeti riješiti što prije i da ćemo se što prije vratiti u naš prostor- rekla je.

Djelatnici vatrogasaca, policije, civilne službe i dalje su na terenu.

