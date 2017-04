“Zelena čistka”: Djelatnici virovitičke Gradske uprave očistili javnu površinu uz cestu prema Jasenašu

Djelatnici virovitičke Gradske uprave u subotu su očistili javnu površinu uz cestu prema Jasenašu, točnije na lokaciji Šumska ulica Rezovačke Krčevine. Lokacija je to bivšeg klizišta na kojem se i dalje nelegalno ostavlja komunalni i drugi otpad. Virovitički gradonačelnik Ivica Kirin, pročelnici, djelatnici gradskih tvrtki i drugi gradski službenici u okviru tzv. Zelene čistke, sanirali su tu javnu površinu i pritom obilježili 22. travanj, Dan planeta Zemlje. Kampanja “Zelena čistka – Jedan dan za čisti okoliš” provodi se na razini cijelog svijeta u sklopu globalnog pokreta “Let’s do it World!” te regionalnog projekta “Let’s do it Mediterranean!”.

Tom prigodom gradonačelnik Ivica Kirin izrazio je žaljenje činjenicom što unatoč svim naporima još uvijek ima neodgovornih pojedinaca koji na ovaj način onečišćuju svoj okoliš iako je učinjeno sve da se otpad zbrine na Gradskom odlagalištu Virovitica. (virovitica.hr)