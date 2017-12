HOROR U DRAVI: Ribič upecao ljudsku lubanju

Mirno poslijepodne na Dravi za ribiča Ivicu Kukeca iz Pitomače, jednim se nasvakidašnjim ulovom pretvorilo u pravi horor. Naime, u utorak oko 18 sati s prijateljem je pecao blizu mosta kod Križnice, pokraj Pitomače, kada je iz vode izvukao – ljudsku lubanju!

– Lovio sam varalicom, koja se pušta do dna pa se nadiže. Već se spustio i mrak. U jednom trenutku sam zakvačio za nešto, mislio sam da sam ‘ulovio’ panj. Počeo sam dovlačiti do čamca, podigao sam je, upalio lampu da osvijetlim, kad ono – lubanja! Moj kolega je bio malo dalje od mene, pomogao mi je da ju podignemo ribičkom kukom – ispričao nam je Kukec.

Nakon toga im nije preostalo ništa drugo, nego da se vrate na obalu i pozovu policiju, koja je preuzela lubanju i trenutno rade na utvrđivanju identiteta. Kao što kaže Kukec, nikada nije upecao ništa slično, no taj dio Drave ima reputaciju kao mjesto na kojemu se lako može utopiti.

– Sigurno da mi je to bilo iznenađenje. Nije me previše šokiralo, bio sam u ratu i vidio svašta, no ipak me je ovo iznenadilo jer mi nije bilo jasno otkud lubanja. Utope se ljudi… – svjestan je toga naš ribič. Daljnjom istragom Policijske uprave virovitičko-podravske nastojat će se utvrditi identitet posmrtnih ostataka. (www.epodravina.hr, foto: arhiva)