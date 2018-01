NK PITOMAČA – počele pripreme za proljetni dio prvenstva

Prošla su nepuna dva mjeseca od službenog završetka jesenskog dijela nogometne sezone u okviru 4. Hrvatske međužupanijske lige. Odmora su se očito svi već pomalo zasitili i kao da su jedva dočekali početak nove sezone. Tako će brojni nogometaši s područja Virovitičko-podravske županije sredinom siječnja početi s pripremama za proljetni dio prvenstva. Jedan od timova koji će nešto ranije startati je momčad Pitomače koja je jesenski dio prvenstva završila na 2. mjestu s osvojenih 25 bodova.

NAKON PROZIVKE, PRVI TRENING

Iako ih je dočekao snijeg i temperatura od minus dva stupnja, raspoloženje na domaćem terenu bilo je više nego odlično.- Prvi tjedan priprema zamišljen je kao uvodni, svi igrači proći će osnovna testiranja kako bismo dobili uvid u njihovo trenutno stanje. U nešto manje od dva mjeseca pripremnih treninga odradit ćemo 35 aktivnosti koje uključuju gotovo svakodnevne treninge i čak osam prijateljskih utakmica – užurbano i sa štopericom u ruci kazao nam je trener NK Pitomača Anton Pranjić.

Na prozivci obavljenoj u klupskim prostorijama stručnom štabu i treneru Pranjiću na raspolaganje se stavilo 23 nogometaša. U usporedbi s jesenskim dijelom, klubu je stiglo i pojačanje, i to Nikola Plavšić, javnosti poznat kao mladi i perspektivni vizionar. – Želja za boljim nogometom, borbenim utakmicama, odličnim i jakim suigračima dovela me u ovaj klub. Smatram da ovdje mogu pokazati sav svoj potencijal – uzbuđeno nam je rekao Plavšić, napadački pivot momčadi. Svakako se, kao velika pojačanja u odnosu na prvi dio sezone, smatra i povratak dvojice standardnih nositelja ekipe. – Nakon ozljede koljena napokon se vraćam na teren. Uz kvalitetne suigrače i uigranost koju dijelimo cilj nam je u najmanju ruku sačuvati drugo mjesto. Ali, ako bude prilike za osvajanje prvog mjesta, dat ćemo sve od sebe – uvjerljivo je kazao Matija Veličan, poznat je i kao “korisni igrač”, onaj koji bez problema može igrati na više pozicija.

Još jedan povratnik je i bivša prvoligaška, nogometna sveznalica Ivan Begović. – Sedam mjeseci je prošlo od ozljede koljena. To je sada iza mene. Spreman sam, mogu puno više, a to ću i pokazati igrom u veznom redu – nestrpljivo, vrteći loptu u rukama, rekao nam je kapetan I. Begović. Njemu su pak one najfinije nogometne sposobnosti poput dodavanja, pucanja prema golu i zadržavanje lopte u posjedu – urođeni.

VELIKA OČEKIVANJA

Osim igrača i trenera dobro raspoložen bio je i predsjednik Denis Nemčević, koji je ponovio kako od proljetnog dijela sezone mnogo očekuje. – Zahvaljujem igračima na dosadašnjem angažmanu koji nas je doveo do 2. mjesta. S dosadašnjim trenerom, novim pojačanjem i povratnicima imamo jako dobar sportski kadar, te naravno, ako budemo u mogućnosti, spremni smo i na osvajanje prvog mjesta. No primarni cilj nam je sačuvati trenutnu poziciju na tablici – istaknuo je Denis Nemčević, predsjednik Nogometnog kluba Pitomača. Prije samog službenog starta, svojim igračima i treneru poželio je puno sportske sreće u proljetnoj sezoni i što manje ozljeda.

