ELEGANTNO ILI WAMP?: Kada je premalo, a kada previše?

Kada se radi o svečanoj prigodi često nam muke zadaje odabir make up-a. Ne bih previše da ne izgleda nepristojno, a opet nije dobro ni kad se ne primijeti. Istaknuti oči ili usne? Ili oboje? Obično se susrećem s istim pitanjima. Istina da je pravilo MANJE JE VIŠE, no razbila bih teoriju jednim stilom sofisticiranog make up-a. Pomalo wamp, a opet elegantan, na granici prirodnog i neprirodnog. Upadljiv, a tajnovit. Teško je postići takav sklad, usudila bi se reći POSEBNOG. Kada niste sigurne što želite naglasiti, izaberite oboje, i oči i usne. Tajna je samo u izbjegavanju sljedećih POTEZA. Izbjegavajte crnu olovku za oči, dakle, zatamniti donji dio kapka treba ZABORAVITI. Bijela olovka odobrena. Prekrižiti i tamno sjenilo na donjem kapku, radije se odlučite za tople bakrene boje. Ruž neka bude intenzivan, ali izbjegavajte crveni jer stvarno su nijanse presudne. Za ovaj look odabrala sam sjenila u sedefastoj teksturi u nijansama sive i bakrene. SPOJ NESPOJIVOG. Linija tuša naglasila je pogled i oblikovala oko. Za usne sam odabrala boju mliječne čokolade te uz malo bronzera unijela boju u svijetlo lice. Ne stavljamo tamniji puder već samo osjenčamo lice na mjestima gdje padaju prirodne sjene. Trepavice u pramenovima izgledaju prirodno i lijepo pa je to bio touch za kraj. Moram samo naglasiti da bi bilo najbolje izabrati kremasti ili matte ruž u zagasitim tonovima boje. Čokolada, šljiva, malina i boja vina.

Neka to bude po vašoj volji ☺

Lijep pozdrav od vaše Vine!

