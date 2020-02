KINO SLATINA Ovog vikenda na rasporedu akcijski “Sonic: Super jež” te komedije “Za nju” i “Zagrebački ekvinocij”

Kino Slatina vam i ovog vikenda donosi odlične naslove!

SONIC: SUPER JEŽ – SINK

-akcija, avanturistički, obiteljski

petak, 14.02. u 17:00

subota, 15.02. u 17:00

nedjelja, 16.02. u 17:00

Sonic: Super jež temeljen je na megapopularnoj igrici o plavom ježu sa supermoćima. U filmu pratimo Sonicovo snalaženje u životu na Zemlji u čemu mu najviše pomaže njegov novi najbolji ljudski prijatelj – lokalni policajac Tom. Najveću nepriliku stvara im zločesti doktor Robotnik (Jim Carrey) koji pokušava uloviti Sonica kako bi od njega ukrao supermoći i zavladao svijetom.

Cijena ulaznice: 20 kuna

ZA NJU

-komedija

petak, 14.02. u 19:00

subota, 14.02. u 19:00

nedjelja, 16.02. u 19:00

Stéphane je eminentni chef u Francuskoj koji živi mirnim životom bez značajnih problema. Preuzeo je restoran svog oca, ima dva odrasla sina, bivšu suprugu. Život mu se okrene naopako kad se zaljubljuje u Soo, tajanstvenu korejsku damu koju upoznate preko Instagrama. Impulzivno, Stéphane je odluči posjetiti u Seulu, a tamo će otkriti novi svijet i možda ponovno otkriti samog sebe.

Cijena ulaznice: 25 kuna

ZAGREBAČKI EKVINOCIJ

-komedija

Šest prijatelja organizira party uoči proljetne ravnodnevnice. Da bi party uspio, neophodne su im tri komponente: alkohol, trava i dobra glazba. Zato Kači i Mrva idu do Močvare po Miki Solusa i cugu, Blagi i Luna idu “riješit”, a Lena i Maša odlaze u legendarni stan u Kneza Borne 10 pripremiti sve za dolazak ekipe. Čuli su da je to stan koji je neki lik, kad je otišao iz države, ostavio mladima da se slobodno u njemu okupljaju i partijaju. Šestorki to zvuči predobro da bi bilo istinito… ali to ih ne sprječava da tu priliku iskoriste. Kako izgleda inače američki “party gone wrong” u kontekstu zagrebačke mladeži, i to one generacije vezane za trep glazbu, dok cijelu atmosferu noćnog života upotpunjuju High5, Krankšvester, Palac, Splinter Sven, Buntai, Lollobrigida, Mimi Mercedez…? Svi koji su noćni život provodili u Zagrebu prepoznat će kultne momente kao što su kupovanje cuge u Konzumu na Glavnom, cuganje na Opatovini, trčanje na noćne tramvaje, koncerte u Močvari, okupljanje kod Džamije… Dobra stara vremena kad Džamija nije bila “ošišana”, a Uber nije bio pod državnim regulacijama! A što kada na party dođu svi osim onih koji su pozvani, svi dileri su pali, nema se para za cugu, a u priču se još upletu i kontrolori ZET-a I policija…?

Cijena ulaznice: 25 kuna

(POU Slatina, video: youtube.com)