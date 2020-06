DANI OPĆINE Malonogometni turnir na travi i turnir u beli Pitomača 2020.

Povodom obilježavanja Vidova – Dana Općine Pitomača, Nogometni klub Pitomača organizira malonogometni turnir na travi i turnir u beli. Turnir će se održati u nedjelju, 14. lipnja na nogometnom igralištu NK Pitomača.

TURNIR U MALOM NOGOMETU

Na turnir se mogu prijaviti svi bez obzira na dob i spol. Igra se na 2 terena za mali nogomet na glavnom terenu, dim. 40×20 m, na rukometnim golovima, loptom broj 4 i u tenisicama, uz 5 igrača i golmana. Kotizacija iznosi 250 kuna po ekipi, a ekipe se mogu prijaviti do nedjelje do 09:00 sati ili unaprijed na broj mobitela 098 952 2309. Izvlačenje i raspored planiran je od 09:00 do 09:45 sati, a početak u 10:00 sati. Za najuspješnije ekipe osigurane su i nagrade: 1. Mjesto: Pečeno janje + poklon bon od 500 kn u C.B. Sport, 2. Mjesto: Pečeno prase + poklon bon od 300 kn u C.B. Sport, 3. Mjesto: Roštilj + poklon bon od 200 kn u C.B. Sport

TURNIR U BELI

Turnir u beli igra se u parovima na dvije dobivene do 1001 bod. Kotizacija iznosi 50 kuna po paru, a ekipe se mogu prijaviti do nedjelje do 09:00 sati ili unaprijed na broj mobitela 098 952 2309. Izvlačenje i raspored planiran je od 09:00 do 09:45 sati, a početak u 10:00 sati. Za najuspješnije ekipe osigurane su i nagrade: 1. Mjesto: 70% uplata kotizacije + poklon bon od 250 kn u C.B. Sport, 2. Mjesto: 20% uplata kotizacije + poklon bon od 150 kn u C.B. Sport, 3. Mjesto: 10% uplata kotizacije + poklon bon od 100 kn u C.B. Sport. Turnir će se održati u prostorijama NK Pitomača.

Organizator turnira je Nogometni klub Pitomača, a pokrovitelj Općina Pitomača i Turistička zajednica općine Pitomača.

