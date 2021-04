Osječka “Biciklinika” počela s radom: U radionici kluba vlasnici servisiraju svoje bicikle uz stručnu pomoć članova udruge

Rekreativni i povremeni biciklisti s područja Osijeka od danas (četvrtak) imaju jedinstvenu priliku – popraviti vlastiti bicikl uz pomoć stručnjaka za bicikle. Bicikliniku je pokrenuo klub “Furaj lega”, a popravak bicikla može se obaviti u radionici kluba, Josipa Huttlera 27, svakog četvrtka od 11 do 17 sati.

Biciklistički klub “Furaj Lega” bavi se raznim aktivnostima u kojima nastoje biti pri ruci svima koji trebaju pomoć, a ovog će puta pomoć pružiti svima koji planiraju samostalno servisirati bicikl.

– Odlučili smo se na otvaranje radionice po uzoru na druge gradove koji imaju takve servise “biciklo popravljaone” kako ih nazivaju u Zagrebu, a postoje još u Splitu, Šibeniku i Rijeci i svaka nosi drugačije ime. Mi smo se u Osijeku odlučili za Bicikliniku – kaže Zlatko Đaković, predsjednik Biciklističkog kluba “Furaj lega”.

Osim stručne pomoći vlasnici mogu “dobiti rezervne dijelove” po povoljnijim cijenama od novih, a riječ je o dijelovima sa starih bicikala koji su donirani udruzi.

– Smatramo da ćemo svojim potezom građanima barem donekle olakšati i smanjiti troškove održavanja. Primjerice mali servis bicikla stoji oko 150 kuna, srednji 200, a veliki od 300 do 500 kuna, što nije zanemariva stavka u jednom umirovljeničkom kućnom budžetu – kaže Đaković.

Sam klub osnovan je u siječnju prošle godine, ali zbog koronavirusa nije do sada intenzivnije djelovao. Broji oko 15-ak članova, a unazad četiri do pet mjeseci, ti zaljubljenici u bicikle i bicikliranje aktivno prikupljaju i doniraju to prijevozno sredstvo onima kojima je doista neophodno, a nisu u mogućnosti sami si ga priuštiti.

(www.icv.hr, tj)