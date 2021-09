2. ŽNL ZAPAD Tri isključenja u Špišić Bukovici, Škvarić presudio općinski derbi, Podravec furiozan na drugoligaškoj pemijeri

Prvim kolom proteklog vikenda počelo je natjecanje u 2. županijskoj nogometnoj ligi Zapad. Već na samom početku bilo je nekoliko iznenađujućih rezultata.

U Milanovcu, gdje su igrali Sokol i vukosavljevačka Mladost, u 2. minuti domaći igrač Tin Szabo zaradio je crveni karton. To nije bila prepreka “Sokolima” da do odlaska na odmor povedu s 2:0. Iz igre je precizan bio Ivan Biondić, a iz kaznenog udarca Dorian Uzelac. U drugom dijelu gosti koriste brojčanu nadmoć i postižu tri pogotka s kojima dolaze do pobjede 3:2 i vrijedna tri boda na startu nove sezone. Dvostruki strijelac bio je Mateo Nemčec, a jednom je domaću mrežu pogodio Mario Đeri.

Croatia iz Grabrovnice “protutnjala” je kroz Kladare pobijedivši istoimenog domaćina 6:0. Dva pogotka postigao je Vanja Šerepec, a po jednom su se u strijelce upisali Luka Sabljić, Marko Slavić, Kristijan Lončarić i Emanuel Živko.

Drava iz Terezinog Polja vodila je u Špišić Bukovici 2:0 zgodicima Denisa Ilića i Ilije Trivanovića. Gostujuću prednost smanjio je Siniša Vlaisavljević, dok je potpuni preokret za Bilogoru s dva pogotka “napravio” najbolji prošlosezonski ligaški topnik Stipo Djak. Prvi puta bio je precizan iz kaznenog udarca, a drugi puta iz igre u 89. minuti za konačnih 3:2. Zbog dva žuta kartona igru su u 77. minuti morali napustiti Siniša Vlaisavljević u domaćim, te Luka Paulović i Ivan Bistrović u gostujućim redovima.

U susjedskom, a ujedno i općinskom derbiju koji se u Kapeli Dvoru igrao između domaćeg Dinama i Lukača 05, gostujuća momčad povela je u petoj minuti pogotkom Josipa Šoštara. Iz kaznenog udarca na 1:1 poravnao je Stjepan Rajnović u 63. minuti. Pobjedu od 2:1 gostima je donio iskusni Tomislav Škvarić četiri minute kasnije. Veliki hendikep za domaćeg trenera bila je ozljeda Joze Iličića, koji je igru morao napustiti u 32. minuti susreta.

Podravec iz Dinjevca svoju je domaću utakmicu sa Svetim Đurađem odigrao u Turnašici. Novoj momčadi u drugoligaškom “društvu” to nije bila prepreka da dođe do visoke i pomalo nevjerojatne pobjede od 10:0. Na taj način uzvratili su gostima za minimalni poraz u 2. kolu Županijskog kupa prije sedam dana. Pet pogodaka postigao je David Blatarić, dva Mario Mikolčić, a po jedan Mario Presečan, Dominik Presečan i Ivan Kokorić. Gosti su igrali bez nekoliko prvotimaca, između ostalih, Mateja Rajnovića i Tonija Kovačića, ali i najvećeg ovosezonskog pojačanja Patrika Bazijanca.

