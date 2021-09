Odaberite udobnost – donosimo vam najmodernije ženske ravne cipele

Ženske ravne cipele su neizostavni komadi obuće kao stvoreni za poslovne, ali i casual prigode.

Ako vam je, drage dame, osim stajlinga iznimno bitna i udobnost tijekom višesatnog radnog dana, poslovnog sastanka ili putovanja, ženske ravne cipele zasigurno će vam se svidjeti i odgovarati svakoj vašoj prigodi.

Koje su ženske ravne cipele prikladne za svaki dan?

Ravne ženske cipele odličan su odabir za svakodnevni stajling. U ove modele obavezno ubrajamo balerinke, loaferice, klasične cipele, tenisice i mnoge druge. Balerinke su idealne za poslovne prigode: jednostavno ih uskladite s trapericama i casual majicom, a jednako tako će savršeno pristajati i na hlače i košulju. Prikladne su i za opuštenije situacije, što znači da ih možete nositi i na laganu ljetnu haljinicu ili suknju. Postoje razni modeli balerinki koji se razlikuju po materijalu izrade, zatim po dizajnu, ali i dodatnim ukrasima. Zasigurno su najudobniji modeli od prirodne glatke kože koji će vam pristajati kao saliveni. Ako preferirate minimalizam, odlučite se za klasične crne ili smeđe balerinke, a ako želite razbiti jednostavan i monoton stajling, potražite srebrne ili zlatne balerinke. Ženske mokasinke će također odlično pristajati na odijelo, ali i traperice i jaknu u hladnijim jesenskim mjesecima.

Jesu li ženske tenisice namijenjene samo za sportski stil?

Pripadnice ljepšeg spola koje obožavaju sportski ili urbani stil odijevanja ženske tenisice postat će im „najbolje prijateljice na ravnu petu“, koje nisu rezervirane isključivo za hlače i trenirku nego ih jednako tako možete nositi i na haljine i suknje. Naravno, ako znate iskombinirati cjelokupni stajling na način da se odjeća i obuća međusobno nadopunjuju, umjesto da se razilaze.

Potražite niske tenisice do gležnja, a ako ste ljubiteljica nešto viših modela, za vas su kao stvorene visoke „Conversice“. Neke su izrađene od prirodne glatke kože, neke od kvalitetnog materijala, a postoje i oni modeli za čiju se izradu koristila imitacija kože. Bez obzira na sve, riječ je o modelima na ravnu petu; možete još birati i debljinu potplata. Klasični potplat Converse tenisica iznosi 2 cm, no postoje i Converse tenisice na platformu čija je visina i do 4,5 cm.

Pretražite veliku ponudu ženskih tenisica na Ecipele.hr i obogatite svoju kolekciju.

Kako uskladiti ženske tenisice s ostatkom odjevne kombinacije?

Tenisice se ubrajaju u gotovo najpopularnije modele ravnih ženskih cipela. One modne preplavljuju ulice, osobito za vrijeme toplih proljetnih i jesenskih mjeseci. Ljeti su pravi hit bijele tenisice koje lako i jednostavno možete uskladiti i s trapericama te kratkim hlačama, ali i s laganim ljetnim haljinama ili suknjama. Ako se želite istaknuti u gomili i naglasiti svoj jedinstveni stil, odaberite crvene tenisice ili one neke druge žive boje koja će zasigurno privući pažnju znatiželjnih prolaznika. Crne tenisice odlično pristaju lagano izderanim trapericama koje su sad ponovno u modi, casual majici i kožnom jaknom.

Postoje ženske tenisice na vezanje ili na navlačenje. Tu su i modeli na čičak poput popularnih Vans tenisica. Prilikom odabira odlučite se za onaj koji je obogaćen dodatnim proizvodnim tehnologijama koje pružaju maksimalnu razinu udobnosti tijekom višesatnog stajanja ili kretanja. (promo)