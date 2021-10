3. ŽNL ZAPAD Turanovac stigao do prvih bodova u derbiju začelja: Omladinac slavio u Bačevcu, Aršanj i dalje stopostotan

Proteklog vikenda odigrani su susreti 7. kola 3. ŽNL Zapad.

Aršanj i nakon pet odigranih utakmica ne zna za poraz. Posljednja ”žrtva” bila je Stara Brezovica koja je na gostovanju u Sedlarici poražena rezultatom 6:2. Matija Veličan realizirao je kazneni udarac u 15. minuti za prednost domaće momčadi, na 2:0 povisio je Sandi Ivanović u 33., dok je šest minuta kasnije za sigurnih 3:0 pogodio Hrvoje Filipović. Stara Brezovica je preko Dominika Vadoca smanjila na 3:1 pola sata prije kraja, no već je u 65. minuti tri gola prednosti vratio Toni Tudić. Deset minuta kasnije za visokih 5:1 još je jednom poentirao Filipović, a isti je igrač postigao i posljednji domaći pogodak pet minuta prije kraja. Na konačnih 6:2 smanjio je Predrag Mikić u 86. minuti.

Brana je odlično ušla u utakmicu s Omladincem i povela 2:0 već nakon šest minuta igre, strijelci su bili Tomislav Kovačević i Danijel Lukačević. Antonio Štefanec smanjio je na 2:1 u 12., dva nova pogotka prednosti za Branu osigurao Denis Rajnović, a bio je to ujedno posljednji domaći pogodak na utakmici. Do kraja poluvremena za goste iz Korije pogađali su Stjepan Čičak i Josip Barusić, tako da je prvih 45 minuta završeno u egalu rezultatom 3:3. Nastavak je donio bolju igru gostiju koju su okrunili novim golom u 59. minuti, strijelac za prvu prednost Omladinca bio je Ali Abdelrahman Fawzy Youssef. Ali je pogodio i za 5:3 u 64., a posljednji gol na utakmici postigao je ”novopridošli” Marko Korenički petnaest minuta prije kraja.

Do prvih bodova u novoj sezoni došao je Turanovac koji je na domaćem terenu slavio protiv Otrovanca. Valentino Taušan s dva gola u 36. i 39. minuti doveo je domaću momčad u prednost, a do kraja poluvremena Sven Jambrišak smanjuje na 2:1. Mihael Taušan povisio je na 3:1 nakon osam minuta igre u drugom dijelu, autogolom Marija Radelića Turanovac je poveo 4:1, a drugi pogodak za goste postigao je Igor Miholančan. Konačnih 5:2 postavio je Mihael Taušan svojim drugim golom u posljednjoj minuti utakmice.

Posljednju utakmicu kola odigrali su u Turnašici istoimena domaća momčad i No Limit TVIN, a nakon 90. minuta igre rezultat je glasio 2:2. Tomislav Filipović doveo je No Limit TVIN u vodstvo nakon 25. minuta igre, no ubrzo nakon gola, u 33. minuti, morao je napustiti igru zbog crvenog kartona. Do kraja poluvremena domaći nogometaši nisu uspjeli iskoristiti brojčanu prednost, a na samom otvaranju drugog poluvremena našli su se u zaostatku od dva pogotka budući da je vlastitu mrežu pogodio Ivan Plivalić. Ipak, u svega 60 sekundi Turnašica dolazi do izjednačenja. Prvo je Andrej Abramović smanjio na 2:1 u 64., dok je minutu kasnije mrežu za, ispostavit će se konačnih 2:2, pogodio Leo Jakupec.

Aršanj je i dalje na vodećoj poziciji s maksimalnih 15 bodova iz pet odigranih susreta, Turnašica je druga s dva boda manje, dok je treći Omladinac, također s 13 bodova, ali uz jednu odigranu utakmicu više. Na posljednjem mjestu nalazi se Otrovanec koji je u šest utakmica upisao šest poraza.

