“Tako su to radili naši stari”: Udruga žena Dinjevac prikazala stare običaje i delicije

Udruga žena Dinjevac jučer (subota) je po sedmi puta održala manifestaciju „Tako su to radili naši stari“ te se time prisjetili davnih vremena kada su naše mame i bake provodile drugačije duge zimske večeri nego što ih mi provodimo danas.

– Ovom manifestacijom htjeli smo prikazati kako su to nekada žene, ali i muškarci, provodili duge zimske večeri uz druženje, pjesmu i ples. Na tim čejanama, kako mi to nazivamo, je bilo jako veselo. Tu se pjevalo, prepričavali su se događaji koji su se zbili u selu i slično, a žene su uvijek pripremile i domaću hranu i kolače te su se tako počastili nakon odrađenog posla. Tako mogu s ponosom reći da smo po sedmi puta održali ovu našu manifestaciju „Tako su to radili naši stari“ te se vratili u prošla, stara, već pomalo, zaboravljena vremena – rekla je predsjednica Udruge žena Dinjevac Svetlana Bastalić.

Tako su Čuvarice kulture baštine iz Kladara, Udruga žena „Guščarice“ iz Grabrovnice, KUD „Podravka“ iz Starogradačkog Marofa, Hrvatsko folklorno društvo „Sesvečice“ iz Podravskih Sesveta i Udruga uzorne hrvatske seoske žene iz Zagreba s Dinjevčicama prikazali kako se nekada čehalo perje, trupali orasi i lješnjaci, kako se runio kukuruz te kako su se nekada djeca igrala, dok je muški dio ekipe uživao u kartanju bele uz pokoju čašicu gemišta. Manifestaciju je ovoga puta podržao predsjednik Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije Dinko Begović.

Za ovu prigodu domaćini su napravili i prikaz domaće hiže postavivši na pozornicu stari kredenac, stol, stolicu, klupu, postelju s jastucima i tkalački stan. Naravno, pripremili su i stare delicije te su brojni uzvanici mogli uživati u pečenim krvavicama i kobasicama s dinstanim zeljem, domaćim sirevima i domaćim kobasicama, te slatkim delicijama kao što su pogačice s čvarcima i sirom, lepinje, dizani kolač…

(www.icv.hr, ib, foto: I. Barčan)