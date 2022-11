U petak i subotu u Gornjem Miholjcu bit će održan 2. memorijalni turnir u streljaštvu zračnom puškom ”Ivica Gorenac”

Zajednica udruga i članova HVIDR-a Virovitičko-podravske županije, povodom obilježavanja 30 godina od osnutka udruge i dana sjećanja na svoje preminule članove, organizira 2. memorijalni turnir u streljaštvu serijskom zračnom puškom ”Ivica Gorenac”.

Na turniru, koji će biti održan na automatskoj streljani u Gornjem Miholjcu, sudjelovat će hrvatski branitelji s područja Virovitičko-podravske županije i hrvatski vojni invalidi Domovinskog rata iz udruga HVIDR-a Virovitice, Slatine i Orahovice.

Natjecanje će se održati u petak od 16 do 19 sati, podjela odličja organizirana je dan kasnije, u 10.30 sati, a organizatori napominju kako će gosti iz Virovitice i Orahovice moći pucati u subotu od 9 do 10 sati, ako to ne budu mogli obaviti u petak. Sve dodatne informacije mogu se dobiti i kod organizatora u ime Zajednice udruga i članova HVIDR-a VPŽ Mate Bubaša na broj 098/315-229 ili putem e-maila, te putem maila ZUiČ HVIDR-a VPŽ.

(www.icv.hr, adf, ZUiČ HVIDR-a VPŽ; foto: ilustracija, D. Fišli)